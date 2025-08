La famosa influencer y ganadora de 'La casa de los famosos: México' denunció que su cuenta de Instagram fue hackeada. Durante una transmisión en vivo, Wendy Guevara afirmó que se compartió un video íntimo sin su consentimiento, y lamentó que muchos menores de edad puedan haber visto el material explícito. “Me da pena por los niños que me siguen”, manifestó.

Wendy Guevara: ¿cómo se difundió su video explícito?

Mediante sus redes sociales, la influencer brindó mayores detalles sobre lo sucedido y explicó que la polémica se generó luego del robo de su celular, hecho que habría facilitado la publicación del contenido privado en su cuenta de Instagram. Aunque el video fue difundido, fue eliminado casi de inmediato; sin embargo, varias personas lograron verlo y compartir capturas de pantalla.

PUEDES VER: Nicola Porcella sorprende con su inesperada aparición en Netflix junto a Wendy Guevara y causa furor en redes

Por otro lado, sobre el incidente también dejó un mensaje polémico a sus más de 7 millones de seguidores de Instagram: ‘’A mí no me da pena, pero sí me da pena que haya sido en mi cuenta personal, porque hay niños que me siguen’’, afirmó.

Wendy Guevara y sus reflexiones tras la publicación sin consentimiento de un video privado

En medio de la polémica, la celebridad de internet añadió su característico sentido del humor al compararse con la modelo Kim Kardashian: “Si se filtró un video de Kim Kardashian, ¿qué puedo esperar yo? Soy una simple mortal a su lado”, dijo.

Entre los comentarios que le dejaban sus seguidores, como “¿Ya subieron tu video?”, la influencer respondió con firmeza: “Ya sé, ¿qué más puedo hacer? Es algo que hacemos todos, pero a muy pocos nos violan la privacidad. Se metieron a mi Instagram y desde ahí lo subieron. No está en mis manos”, expresó.

Asimismo, zanjó cualquier tipo de rumor que la vinculaba como responsable de la difusión del material: “Hay gente que va a decir que una lo subió a propósito. Que piensen lo que quieran. No me voy a desgastar”, sentenció.