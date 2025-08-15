En la transmisión del 14 de agosto, Emikukis, a través de su cuenta de Kick, acompañó, junto a otros amigos, al streamer Marx Loayza, conocido como Glogloking, a su antigua casa en Arequipa. Al llegar, junto a un familiar, el streamer compartió anécdotas sobre su familia e infancia. Lo que más llamó la atención de sus amigos y se difundió en clips en TikTok fue cuando GlogloKing mostró el cuarto desde el cual realizaba sus primeras transmisiones en redes sociales.

Emikukis fue la más sorprendida al ver el cuarto del streamer. "Ahí era dónde hacía streaming", dijo Glogloking. A lo que la streamer reaccionó asombrada: "¿Acá? [...] Claro, esta es la pared azul. ¡Hermanooo!" Sus otros amigos de los streamers no dudaron en bromear sobre el hecho: "Museo cultural, patrimonio".

El familiar del streamer mencionó que, en el pequeño cuarto, Glogloking colocaba una tela verde en una de las paredes para sus transmisiones y que su computadora estaba en un rincón. También contó que sus familiares siempre le pedían que bajara la voz durante sus transmisiones en vivo debido al ruido que hacía mientras creaba su contenido.

Usuarios reaccionan al antiguo cuarto desde donde Glogloking realizaba sus primeras transmisiones

En la red social TikTok se difundió el mismo clip del hecho, por lo que muchos de ellos, no dudaron en bromear sobre el hecho. "Patrimonio histórico de Arequipa", comentó un usuario. Mientras que otro seguidor dijo lo siguiente: "¿Qué paso con esa casa? ¿Ahora es museo?".

Por otro lado, un usuario alagó la humildad del streamer: "Hay gente que dice que Gloglo no es humilde. Literal, es el único streamer que, antes de serlo, ha trabajado de todo, incluso de minero". Esto en relación con un video compartido por el creador de contenido, en el que mostró el trabajo que realizaba en 2019, antes de incursionar en el streaming.