Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     
Glologking muestra a Emikukis la habitación donde comenzó su carrera de streamer y fans la llaman "patrimonio histórico de Arequipa"

En una transmisión por Kic﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿k, Glogloking mostró su casa a Emikukis y otros amigos, incluyendo su cuarto, desde donde comenzó sus primeras incursiones en las redes sociales.

Glologking muestra a Emikukis la habitación donde comenzó su carrera de streamer | Foto: Composición LR/ Kick - Emikukis /TikTok - Glogloking

En la transmisión del 14 de agosto, Emikukis, a través de su cuenta de Kick, acompañó, junto a otros amigos, al streamer Marx Loayza, conocido como Glogloking, a su antigua casa en Arequipa. Al llegar, junto a un familiar, el streamer compartió anécdotas sobre su familia e infancia. Lo que más llamó la atención de sus amigos y se difundió en clips en TikTok fue cuando GlogloKing mostró el cuarto desde el cual realizaba sus primeras transmisiones en redes sociales.

Emikukis fue la más sorprendida al ver el cuarto del streamer. "Ahí era dónde hacía streaming", dijo Glogloking. A lo que la streamer reaccionó asombrada: "¿Acá? [...] Claro, esta es la pared azul. ¡Hermanooo!" Sus otros amigos de los streamers no dudaron en bromear sobre el hecho: "Museo cultural, patrimonio".

El familiar del streamer mencionó que, en el pequeño cuarto, Glogloking colocaba una tela verde en una de las paredes para sus transmisiones y que su computadora estaba en un rincón. También contó que sus familiares siempre le pedían que bajara la voz durante sus transmisiones en vivo debido al ruido que hacía mientras creaba su contenido.

PUEDES VER: Streamer Sacha compra su primer auto gracias a sus seguidores y aconseja: "Trabajen más inteligente"

lr.pe

Usuarios reaccionan al antiguo cuarto desde donde Glogloking realizaba sus primeras transmisiones

En la red social TikTok se difundió el mismo clip del hecho, por lo que muchos de ellos, no dudaron en bromear sobre el hecho. "Patrimonio histórico de Arequipa", comentó un usuario. Mientras que otro seguidor dijo lo siguiente: "¿Qué paso con esa casa? ¿Ahora es museo?".

Por otro lado, un usuario alagó la humildad del streamer: "Hay gente que dice que Gloglo no es humilde. Literal, es el único streamer que, antes de serlo, ha trabajado de todo, incluso de minero". Esto en relación con un video compartido por el creador de contenido, en el que mostró el trabajo que realizaba en 2019, antes de incursionar en el streaming.

