'Hackers' toman Google Maps y hacen cambios a los nombres de entidades públicas y privadas del Centro de Lima: "Plaza de Armas de Sideral"

Google Maps fue adulterado y se cambiaron los nombres de algunas entidades públicas, como 'Palacio de Gobierno de Sideral', lo que generó risas entre los usuarios en redes sociales.

Google Maps se vio adulterado en los nombres de algunas entidades públicas, aparentemente habrían sido sujetos que se denominan 'dibujitos', por ejemplo con el nombre del actual Palacio de Gobierno, ubicado en el Centro de Lima.

El cambio de nombre a 'Palacio de Gobierno de Sideral' rápidamente ha sacado una risa a diversos usuarios de las redes sociales, quienes comparten las capturas de pantallas de este inusual hecho. Actualmente, el cambio de nombre ya no figura debido al cambio rápido que el mismo sistema tiene.

Usuarios 'hackers' realizaron cambios al nombre actual del Palacio de Gobierno. Foto: Facebook.

'Hacker' cambian nombres de entidades públicos dentro de Google Maps

Las imágenes pudieron captar el cambio del actual nombre del Palacio de Gobierno, se puede observar cómo algunos usuarios cambiaron la denominación a ‘Palacio de Gobierno de Sideral’. Sin embargo, no es el único caso, también se usó el nombre de otro influencer conocido como Shuls donde en un video de TikTok se observa cómo es que colocaron el nombre de la actual casa de Pizarro a ‘Palacio de Gobierno de Shuls’. Este hecho no es aislado, anteriormente también ha ocurrido cambios en plataformas de internet que son adulteradas por usuarios expertos.

¿Quién es Sideral?

Sideral, es un conocido streamers de Kick, cuyo nombre real es Jesús Andrés Luján Carrión. Cogió fama en el mundo de Dota, donde, precisamente, tocó la fama. Es muy viral en redes sociales debido a que, con su nombre, los usuarios de redes juegan o bromean.

