HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania
Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     
Streamers

Streamer peruano Sacha emocionado por primera entrevista para la televisión, pero su amigo lo trolea: "La cámara estaba apagada"

El streamer peruano Sacha se mostró emocionado al ser entrevistado por un canal de televisión en un evento de Hello Kitty en Jockey Plaza

Le juegan broma a Sacha por emocionarse por su primera entrevista en televisión
Le juegan broma a Sacha por emocionarse por su primera entrevista en televisión | Foto: composición LR / Kick sachauzumaki

El streamer peruano Sacha asistió el 14 de agosto a un evento de Hello Kitty en el Jockey Plaza, mientras transmitía en vivo por su canal de Kick (sachauzumaki). Durante la transmisión, se percató de que su amiga y también streamer, Zully, estaba siendo entrevistada por los reporteros de Latina Noticias, lo que emocionó al streamer y lo motivó a acercarse para intentar ser entrevistado por los periodistas.

Al principio, se acercó al camarógrafo del canal e intercambio algunas palabras. Luego, se puso al lado de Zully mientras la entrevistaban, aunque la cámara no lo enfocó, lo que causo risas entre sus amigos. Tras varios intentos de acercarse, los reporteros finalmente lo entrevistaron.

PUEDES VER: Streamer Sacha compra su primer auto gracias a sus seguidores y aconseja: "Trabajen más inteligente"

lr.pe

Amigos de Sacha le juegan una broma al verlo emocionado por entrevista de televisión

Los periodistas le indicaron el lugar donde colocarse para la entrevista, donde los reporteros se mostraron sorprendidos de que Sacha fuera fan de Hello Kitty, a lo que él respondió: "Sí, la verdad, me encanta. Vi sus primeros capítulos. Vine aquí a acompañar a mi amiga Zully". Además, halagó el té helado que vendían en el evento y la comida.

Al finalizar de la breve entrevista, Sacha agradeció la atención, pero uno de sus acompañantes le dijo: "No le han dado Rec, nunca". El streamer preocupado le preguntó al periodista si había presionado el botón de grabar, a lo que el periodista le respondió que sí. Sin embargo, sus amigos volvieron a jugarle una broma: "Dicen que está con la cámara apagada". Sacha, con cara de sorpresa, bromeó como si estuviera yendo detrás de los periodistas, pero luego regresó.

PUEDES VER: Glologking muestra a Emikukis la habitación donde comenzó su carrera de streamer y fans la llaman "patrimonio histórico de Arequipa"

¿Por qué los streamers están usando Kick?

En la actualidad Kick ganó bastante popularidad en Perú y otros países de Latinoamérica. Todo esto se debería a la forma de pago que ofrece la plataforma, donde entrega el 95% de las ganancias de las suscripciones con los creadores de contenido, mientras que ellos se quedan con el 5%. En tanto, Twitch paga 50/50 y YouTube da hasta un 70%. Sumado a ello, Kick también ofrece pagos por donaciones y un programa de incentivos. 

Sin embargo, recientemente, los creadores de contenido de la plataforma expresaron su disconformidad con un cambio reciente en las ganancias.

Notas relacionadas
Streamer Milenka Nolasco rompe en llanto luego de que su papá le impidiera ir a EE. UU.: "Por gusto estás buscando pasaje"

Streamer Milenka Nolasco rompe en llanto luego de que su papá le impidiera ir a EE. UU.: "Por gusto estás buscando pasaje"

LEER MÁS
Glologking muestra a Emikukis la habitación donde comenzó su carrera de streamer y fans la llaman "patrimonio histórico de Arequipa"

Glologking muestra a Emikukis la habitación donde comenzó su carrera de streamer y fans la llaman "patrimonio histórico de Arequipa"

LEER MÁS
Alcalde de Ate clausuró negocio de su tío por no tener documentos en orden: “No tengo preferencias”

Alcalde de Ate clausuró negocio de su tío por no tener documentos en orden: “No tengo preferencias”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

LEER MÁS
Captan a estreamers Glogloking y Emikukis tomados de la cintura y redes estallan: "No puedo con mi novela"

Captan a estreamers Glogloking y Emikukis tomados de la cintura y redes estallan: "No puedo con mi novela"

LEER MÁS
Streamer La Cobra predijo que Alianza Lima le ganaría a U. Católica en la Copa Sudamericana y redes estallan: "Siempre lo supo"

Streamer La Cobra predijo que Alianza Lima le ganaría a U. Católica en la Copa Sudamericana y redes estallan: "Siempre lo supo"

LEER MÁS
Youtuber iOA recrimina a Laura Spoya por insultarlo tras criticar chifa del 'Cholo Mena': "¿Dar una opinión te hace merecedor de esto?"

Youtuber iOA recrimina a Laura Spoya por insultarlo tras criticar chifa del 'Cholo Mena': "¿Dar una opinión te hace merecedor de esto?"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Streamers

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Captan a estreamers Glogloking y Emikukis tomados de la cintura y redes estallan: "No puedo con mi novela"

Streamer La Cobra predijo que Alianza Lima le ganaría a U. Católica en la Copa Sudamericana y redes estallan: "Siempre lo supo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota