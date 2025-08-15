El streamer peruano Sacha asistió el 14 de agosto a un evento de Hello Kitty en el Jockey Plaza, mientras transmitía en vivo por su canal de Kick (sachauzumaki). Durante la transmisión, se percató de que su amiga y también streamer, Zully, estaba siendo entrevistada por los reporteros de Latina Noticias, lo que emocionó al streamer y lo motivó a acercarse para intentar ser entrevistado por los periodistas.

Al principio, se acercó al camarógrafo del canal e intercambio algunas palabras. Luego, se puso al lado de Zully mientras la entrevistaban, aunque la cámara no lo enfocó, lo que causo risas entre sus amigos. Tras varios intentos de acercarse, los reporteros finalmente lo entrevistaron.

Amigos de Sacha le juegan una broma al verlo emocionado por entrevista de televisión

Los periodistas le indicaron el lugar donde colocarse para la entrevista, donde los reporteros se mostraron sorprendidos de que Sacha fuera fan de Hello Kitty, a lo que él respondió: "Sí, la verdad, me encanta. Vi sus primeros capítulos. Vine aquí a acompañar a mi amiga Zully". Además, halagó el té helado que vendían en el evento y la comida.

Al finalizar de la breve entrevista, Sacha agradeció la atención, pero uno de sus acompañantes le dijo: "No le han dado Rec, nunca". El streamer preocupado le preguntó al periodista si había presionado el botón de grabar, a lo que el periodista le respondió que sí. Sin embargo, sus amigos volvieron a jugarle una broma: "Dicen que está con la cámara apagada". Sacha, con cara de sorpresa, bromeó como si estuviera yendo detrás de los periodistas, pero luego regresó.

¿Por qué los streamers están usando Kick?

En la actualidad Kick ganó bastante popularidad en Perú y otros países de Latinoamérica. Todo esto se debería a la forma de pago que ofrece la plataforma, donde entrega el 95% de las ganancias de las suscripciones con los creadores de contenido, mientras que ellos se quedan con el 5%. En tanto, Twitch paga 50/50 y YouTube da hasta un 70%. Sumado a ello, Kick también ofrece pagos por donaciones y un programa de incentivos.

Sin embargo, recientemente, los creadores de contenido de la plataforma expresaron su disconformidad con un cambio reciente en las ganancias.