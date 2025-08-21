Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convierten en padres por primera vez tras adoptar a una niña: "Y entonces fuimos 3"
"Y entonces fuimos 3". Con esta frase, Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anuncian por todo lo alto que tienen una nueva miembro en su hogar. La pareja confirmó que adoptaron a su hija en verano.
La actriz británica Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi han dado un paso decisivo en su vida personal. A través de un comunicado publicado este 21 de agosto, la pareja de Hollywood anunció la adopción de una niña, marcando el inicio de una nueva etapa como familia. "Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción", escribieron. El mensaje, breve pero cargado de emoción, concluye con una frase que resume el momento: "Y entonces fuimos 3".
La noticia llega poco después de que Brown y Bongiovi celebraran su primer año de matrimonio. Desde su boda en 2024, ambos han mantenido un perfil reservado respecto a su vida privada. Sin embargo, el anuncio fue compartido con un tono cálido y directo, dejando claro que la decisión fue tomada con convicción y amor. "Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad", añadieron.
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se han convertido oficialmente en padres. La pareja, que contrajo matrimonio en una ceremonia discreta en Italia, ha adoptado a una niña cuyo nombre aún no ha sido revelado. El comunicado, difundido en sus redes sociales y replicado por medios como CNN, confirma que la adopción se concretó durante el verano boreal.
La frase elegida por la estrella de 'Stranger Things' para cerrar el anuncio —"Y entonces fuimos 3"— ha resonado entre sus seguidores. Con ella, la actriz que saltó a la fama por su rol como Eleven y el hijo del músico Jon Bon Jovi expresan el inicio de una nueva dinámica familiar. La publicación no incluyó fotografías ni detalles adicionales, en línea con el deseo de privacidad que ambos han manifestado desde el inicio de su relación.
La historia de amor de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi comenzaron su historia en 2021. Lo que empezó como una amistad pronto se convirtió en romance, y en abril de 2023 anunciaron su compromiso con una foto en blanco y negro y una cita de Taylor Swift. Desde entonces, se volvieron inseparables, apareciendo juntos en alfombras rojas y compartiendo momentos que mostraban una conexión genuina.
La boda se celebró discretamente en Estados Unidos, pero fue en octubre de 2024 cuando organizaron una ceremonia mágica en la Toscana. Rodeados de jardines y arquitectura barroca, intercambiaron votos en un entorno de ensueño. Millie lució varios vestidos, incluyendo uno de encaje blanco, mientras Jake la miraba con devoción. Su historia, que nació en lo cotidiano, floreció con autenticidad y ternura.