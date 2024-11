El reconocido cantautor peruano Gian Marco generó preocupación entre sus seguidores tras compartir detalles sobre su delicada condición de salud. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete reveló que enfrenta una lesión en la columna que le provoca intensos dolores, afectando su vida cotidiana y sus actividades profesionales.

Gian Marco brinda detalles de su delicado estado de salud

En una serie de publicaciones en sus historias, Gian Marco expresó la gravedad de su situación. El artista, conocido por éxitos como 'Se me olvidó', confesó que los dolores no solo afectan su columna, sino que se irradian a su pierna izquierda, complicando aún más su recuperación. “Estos dolores no se los deseo a nadie”, manifestó con sinceridad.

Sumado a ello, Gian Marco explicó cómo, en cuestión de horas, su vida dio un giro inesperado debido a esta lesión. “Han sido días complejos debido al dolor que siento en mi pierna izquierda a causa de mi problema en la columna”, explicó. Asimismo, reflexionó sobre la fragilidad del cuerpo humano, recordando cómo hasta hace poco tiempo estaba en los escenarios, cumpliendo sueños y trabajando en proyectos personales que demandaron años de esfuerzo.

Gian Marco brinda detalles sobre su estado salud tras lesión en la columna. Foto: Gian Marco/Instagram

A pesar de las dificultades, GianMarco se mostró optimista sobre su recuperación. Detalló que su plan incluye una infiltración en la columna y sesiones de fisioterapia, con el objetivo de estar completamente recuperado para finales de febrero. “Poniéndole toda concentración y esfuerzo, soy fiel creyente en la sanación a través de las energías, de las vibraciones, de hablarle a tu cuerpo. Eso hago todos los días. Una vez más la vida me vuelve a confirmar que no se puede dar nada por sentado”, expresó en sus redes sociales.