Después de que, unos días atrás, Mayra Goñi revelara en sus historias de Instagram la incómoda situación que vivió con su inquilino en Miami, la actriz impactó con nuevos datos. En su cuenta de TikTok, la intérprete de 'Horas' reveló que toda la situación fue a raíz de que el departamento que alquila en Estados Unidos tiene un contrato de más de un año.

A pesar de que ocasionalmente viene a Perú a cumplir diferentes compromisos contractuales, la reconocida actriz de 'Ven Baila Quinceañera' aún es responsable del inmueble, ya que es su nombre es el que figura en el contrato de alquiler. Por este motivo, si quisiera desalojar el departamento, el monto que tendría que pagar sería de US$16.000 aproximadamente.

Mayra Goñi tendría que pagar 16 mil dólares para desocupar su departamento

De acuerdo con el TikTok que la actriz y cantante publicó, ella compartía el departamento con unas amigas para poder solventar la renta. Goñi cuenta que el contrato que firmó estipula que tiene que seguir ocupando el inmueble por un año más, y que, si ella quisiera retirarse, tendría que pagar una fuerte suma de dinero. "Si yo digo que ya no quiero vivir ahí, tengo que pagar 8.000 dólares y encima se quedan con 8.000 dólares de mi garantía", señaló Mayra Goñi.

La única opción que tiene Goñi por el momento es quedarse en el plazo que su contrato estipula. "Lo único que me queda es seguir esperando un año más y poder librarme de esa situación", mencionó. Es por este motivo que, cuando una de sus amigas se ve en la necesidad de dejar el departamento, buscan a través de diferentes portales de internet un nuevo 'roommate' para que ocupe el cuarto.

Mayra Goñi y el problema con su inquilino en Miami

Después de pasar por un proceso de entrevistas con los postulantes, el grupo de amigas decidió aceptar la solicitud de un joven que, en un primer momento, se mostró bastante respetuoso y amable. Sin embargo, tiempo después no le pagaba el monto correspondiente del alquiler, alegando que en su trabajo aún no le depositaban. Durante ese lapso, Mayra se encontraba en Perú presentándose en el show 'Reinas de Corazones 90's', pero recibió una llamada de sus amigas contándole que el inquilino no trabajaba y se quedaba todo el día en el inmueble, por lo que, decidió volver.

Mayra Goñi viajó a Miami para tratar de resolver la situación, ya que, debido a que el inquilino no pagaba, ella tuvo que asumir ese gasto, que rondaba los 3.200 dólares aproximadamente, e incluía 2 meses de alquiler y los servicios. Cuando la actriz le informó al joven que debía retirarse del inmueble, este se mostró hostil frente a ella y sus compañeras; y, tras intentar proceder por la vía legal, se enteraron de que el hombre tenía cargos en su contra por posesión ilegal de armas, drogas y violencia doméstica.

"Mi error fue no investigarlo antes", señaló la actriz, alegando que actuó de 'confiada'. Con ayuda de la policía, Mayra pudo retirar sus pertenencias de la habitación del hombre, que era lo único que podía hacer sin el amparo de una orden judicial. "Le he podido quitar mis cosas de la habitación: la cama, el televisor y los dos ventiladores", comentó la actriz en sus historias de Instagram. Sin embargo, para poder solucionar esta situación, tuvo que pagarle al hombre un monto que ha preferido mantener en secreto. "Me salía más barato pagarle a él de una vez, que gastar en abogados y tener que seguir pagando su parte de la renta mientras durara el juicio", concluyó Mayra Goñi.