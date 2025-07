La cantante Mayra Goñi, quien actualmente se encuentra en Perú, vuelve a estar en medio de la polémica tras ser captada en una tensa situación con el streamer Neutro. Según las imágenes difundidas por el programa 'Todo se filtra', la actriz peruana protagonizó una acalorada discusión con el polémico creador de contenido en plena vía pública, luego de salir de una discoteca el último fin de semana. A pesar de que ambos han negado varias veces los rumores de un romance, continúan saliendo juntos con frecuencia.

En el avance para este martes 22 de julio, se aprecia a la pareja intercambiando palabras en tono elevado. En un momento, Mayra se retira del lugar acompañada por una amiga, mientras Neutro la sigue aparentemente para continuar la discusión. Además, se nota como ella sostiene una botella en la mano y él parece detenerla cuando intenta marcharse. Estas imágenes han alimentado aún más las especulaciones sobre una posible relación, aunque públicamente ambos han aclarado que solo son amigos.

PUEDES VER: Jonathan Maicelo es sentenciado a cumplir trabajo comunitario tras denuncia de Samantha Batallanos por agresión física

Mayra Goñi denuncia problemas con su inquilino en Miami

Por su parte, la actriz Mayra Goñi denunció que se encuentra pasando un momento complicado en Estados Unidos. La actriz de 'Valentina valiente', contó en redes sociales que alquiló uno de los cuartos de su departamento a un hombre que pronto dejó de pagarle el alquiler. Sin embargo, lo peor fue que se enteró que este sujeto tenía antecedentes penales por tenencia de armas y violencia doméstica. Actualmente, el ciudadano africano-americano le estaría debiendo más de 3.200 dólares, sin incluir servicios.

"Fui a hablar con él y le dije que tenía que irse porque no me estaba pagando la renta. Simplemente, me dijo que él no se quería ir. Que yo podía iniciar un proceso legal que iba a tarde entre 3 y 6 meses y que, durante ese tiempo, él podía seguir viviendo gratis y que yo tenía que seguir cubriendo sus gastos. Conchudazo. Me informé con un abogado y con un policía y me dijeron que hay personas que hacen eso", comentó.

La última polémica del streamer Neutro

El streamer Neutro generó el repudio del público tras organizar un evento de pelea clandestina, en donde un joven llamado Daniel Díaz terminó en UCI. A través de la plataforma Kick, el amigo de Mayra Goñi se presentó junto a su abogado para quitarse la responsabilidad, asegurando que cada participante firma un contrato de consentimiento y donde se especifican los riesgos. “Cada quien sabe a lo que se mete”, comentó.

"Yo estoy dispuesto a apoyar en lo que esté a mi alcance. Yo podría hacerme el desentendido, pero soy una persona que tiene sentimientos y entiende a la familia", agregó. Pese a la polémica, Neutro confirmó que continuará con otro evento similar el próximo 25 de julio.