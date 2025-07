Mayra Goñi atravesó una complicada situación en los Estados Unidos. Según contó la actriz peruana, puso en renta uno de los cuartos que la casa que tenía arrendada en Miami; sin embargo, no contaba con que el residente americano tenía antecedentes penales por tenencia de drogas, denuncia por violencia física y posesión de armas. Las cosas empeoraron cuando el inquilino se atrasó en el pago de los US$1.600 mensuales y la influencer tuvo una deuda de US$ 3.200.

"Empezaron a investigar a esta persona y se dieron cuenta de que tenía antecedentes. Ahí nos dimos cuenta de que estábamos lidiando con un delincuente. Tuve que asumir por dos meses su renta. En Estados Unidos la renta es cara", señaló Mayra Goñi.

¿Por qué Mayra Goñi no pudo desalojar a su inquilino de su casa en los Estados Unidos?

Aunque Mayra Goñi intentó desalojarlo de la casa, el residente se negó y pidió que se lleve por la vía legal. Según la protagonista de 'Ven baila quinceañera' este proceso podría demorar un periodo de seis meses e implicaría que debía asumir el costo del alquiler del joven durante dicho periodo. Esto también le impedía retirarlo de la propiedad por ese lapso de tiempo.

"Fui a hablar con él y le dije que tenía que irse porque no me estaba pagando la renta. Simplemente, me dijo que él no se quería ir. Que yo podía iniciar un proceso legal que iba a tarde entre 3 y 6 meses y que, durante ese tiempo, él podía seguir viviendo gratis y que yo tenía que seguir cubriendo sus gastos. Conchudazo. Me informé con un abogado y con un policía y me dijeron que hay personas que hacen eso", sentenció.

Pese a que se le ocurrió cambiar las chapas de las puertas y cortarle los servicios básicos como agua y luz, esto podría perjudicarla legalmente. De acuerdo a su declaración en TikTok, si el joven extranjero demostraba ante las autoridades tenía pertenencias dentro de su casa y que aún residía allí, estaba en su derecho de interponerle una demanda en su contra.