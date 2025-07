La actriz y cantante Mayra Goñi sorprendió al revelar en sus redes sociales que desde hace varios meses está atravesando un momento complicado en Miami, ciudad donde reside en los Estados Unidos. Según contó, su inquilino se ha negado a pagar la renta del cuarto que le alquila en su departamento y no ha querido abandonar el lugar, pese a sus reiteradas solicitudes.

En una historia de Instagram, Mayra Goñi expuso su preocupación, ya que considera que se trata de una persona peligrosa. De hecho, mostró imágenes de cómo tuvo que llamar a la Policía para que sacara sus cosas de la habitación. "Vengo pasando por una situación muy complicada, no desde hoy. Hoy tomé en práctica lo que quería hacer. Este problema viene torturándome ya aproximadamente tres meses atrás. Recién me desocupé de mis trabajos en Perú y he podido venir para solucionar este problema", dijo, visiblemente afectada.

Mayra Goñi revela que su inquilino tiene antecedentes penales

Mayra Goñi contó que alquiló un espacio de su departamento a un ciudadano africano-americano, sin el conocimiento de que tenía antecedentes penales por tenencia de drogas, porte de armas y denuncias por violencia doméstica. Además, expuso que ha tenido que pagar aproximadamente 3200 dólares para cubrir los últimos meses por la renta, sin contar los servicios del departamento.

"Vengo cubriendo su renta aproximadamente hace dos meses, no es una renta barata, todos saben lo que cuesta vivir en Miami y lamentablemente aquí si no hay una orden judicial no puedo sacar a la persona del departamento. Esta persona se ha negado a pagarme, ha sido un poco malcriado al responderme y al saber que tiene estos antecedentes tampoco me puedo exponer y me da miedo actuar", expresó la amiga de Flavia Laos.

Mayra Goñi teme por su seguridad por inquilino peligroso

Mayra Goñi explicó que no podía simplemente cambiar la cerradura y echar al inquilino, ya que podría ser demandada. Sin embargo, mostró que, con ayuda de la Policía, pudo recuperar algunas pertenencias. "Es lo único que he podido hacer y tengo que proceder con la orden, que es otra gastadera de dinero, porque no creo que pueda negociar con él y creo que voy a tener que seguir pagando su renta hasta que pueda sacarlo de una manera formal", lamentó.

La actriz peruana expresó su preocupación por su seguridad y la de sus otras compañeras de cuarto, y advirtió que pronto expondrá la identidad del inquilino. "Me da mucho miedo confrontarlo, creo que es una persona agresiva. Esta persona me está perjudicando y no piensa en el daño que me está haciendo. Si mañana no llegamos a una solución, voy a exponer su cara para evitar que otra persona pase por lo mismo", comentó.