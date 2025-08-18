Rafael García Miró, padre de Alondra García Miró, acaparó la atención durante el avant premier de la película ‘Mistura’, donde coincidió con Christian Meier, expareja de su hija. El programa ‘América hoy’ captó el momento del emotivo reencuentro entre el pintor peruano y el actor, quienes se saludaron afectuosamente. “Qué gusto verlo… ojalá te guste, es una gran película”, expresó el galán nacional, quien estuvo acompañado de su joven esposa Andrea Bossio.

En la conversación, don Rafael le comentó al actor que había declarado ante las cámaras llamándolo parte de su familia. “Me han hecho unas preguntas que… yo he dicho que tú eres parte de mi familia”, señaló el padre de Alondra García Miró. A lo que Christian Meier respondió con una sonrisa: “Claro que sí, siempre lo hemos sido…”. Cabe recordar que el actor y la exchica reality mantuvieron un breve romance en 2017, que comenzó en marzo y finalizó en octubre de ese mismo año.

Papá de Alondra García Miró revela el lazo familiar que lo une a Christian Meier

El papá de Alondra García Miró aprovechó su estadía en el Perú, ya que actualmente vive en Francia, para asistir al estreno de la nueva película de Christian Meier, a quien lo une un lazo especial.

Según explicó, fue el propio actor quien lo invitó y destacó que su vínculo se mantiene intacto, más allá de la relación que el galán nacional tuvo con su hija. “Christian me ha invitado personalmente. Christian es parte de nuestra familia desde toda la vida porque mi tía era casada con el hermano de su papá, es una gran amistad de muchos años”, señaló ante las cámaras de ‘América hoy’.

Rafael García Miró también se refirió a la actual pareja de Alondra, el empresario español Francisco Alister Moreno, de 41 años. “Yo ya le he dado el visto bueno para que ella haga lo que quiera en su vida, yo no me meto en sus relaciones”, comentó. Asimismo, cuando se le preguntó si el encuentro con el ex de su hija podría incomodar al nuevo yerno, el pintor se lo tomó con humor: “Sí, mejor me voy creo ¿no?”, respondió entre risas.

Por otro lado, aclaró que su hija no está comprometida y aprovechó para bromear sobre la pasada relación de la modelo con el recordado ‘Zorro’. “No vaya a ser que de repente regrese con Christian… o no, ya se ha casado creo…”, añadió en tono divertido, dejando en claro que no le teme a las cámaras.