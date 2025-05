Isabella Ladera rompe el silencio y responde si tiene un romance con Hugo García: "Si lo estoy haciendo, ¿cuál es el pedo?"

Isabella Ladera, ex del cantante Beéle, se ha vuelto blanco de rumores en los últimos días por un vínculo con Hugo García. Todo comenzó luego de un live en TikTok donde se la vio conversando animadamente con el modelo peruano, lo que desató una lluvia de teorías sobre una posible relación entre ellos.

Isabella Ladera no se guardó nada y salió a aclarar su situación sentimental con Hugo García con una frase que no pasó desapercibida: “No estoy saliendo con nadie, déjenme en paz y si lo estuviese haciendo, ¿cuál es el pedo?”. Con ese mensaje directo, quiso frenar el avance de las especulaciones y dejar en claro que no tiene pareja actualmente.

Hugo García aparece en 'live' de Isabella Ladera

Isabella Ladera y Hugo García compartieron cámara desde lo que parecía ser el interior de un auto. Mientras ella hablaba con sus seguidores, la cámara captó a Hugo apoyado casualmente en la ventana. La naturalidad entre ambos y los gestos de confianza, incluyendo uno en el que él le acomoda las cejas, no hicieron más que avivar los rumores.

Aunque la conversación giraba en torno a temas cotidianos, el solo hecho de ver juntos a Isabella y a Hugo bastó para que el clip se viralizara y los usuarios empezaran a preguntarse si había algo más que amistad. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado una relación, pero el momento dejó huella en las redes.

Isabella Ladera niega romance con Hugo García

Isabella Ladera decidió responder de forma directa y sin rodeos. A través de sus redes sociales, dejó claro que no está involucrada sentimentalmente con nadie, y pidió a sus seguidores que dejen de especular sobre su vida privada. “No estoy saliendo con nadie, déjenme en paz y si lo estuviese haciendo, ¿cuál es el pedo?”, expresó la influencer, dejando claro su molestia ante la presión mediática.

Con esta declaración, Ladera buscó frenar las versiones que la vinculan con Hugo García tras su reciente aparición juntos. Aunque la química entre ambos fue evidente durante el live, Isabella reafirmó su deseo de mantener los asuntos personales alejados del escrutinio público y dejar atrás cualquier suposición sin fundamentos.