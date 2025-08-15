HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania     
Espectáculos

Karina Calmet se convierte en abuela y celebra la llegada de su primer nieto: “¡Estoy tan feliz!”

Karina Calmet comparte su felicidad al convertirse en abuela por primera vez. Su hija Naelah Giha dio a luz a Rafael el 13 de agosto, generando una gran emoción familiar.

Karina Calmet se convirtió en abuela por primera vez. Foto: Composición LR/Instagram
Karina Calmet se convirtió en abuela por primera vez. Foto: Composición LR/Instagram | instagram

Karina Calmet compartió con sus seguidores uno de los momentos más especiales de su vida. La reconocida actriz de ‘Al fondo hay sitio’ anunció con gran emoción que se convirtió en abuela por primera vez, luego de que su hija menor, Naelah Giha, diera a luz a un niño el pasado 13 de agosto de 2025.

La recordada Isabella Picasso publicó en su cuenta de Instagram una tierna imagen de los pequeños pies de su nieto, Rafael, junto a una fotografía en la que aparece con sus dos hijas. Junto a las instantáneas, escribió un mensaje cargado de emoción: “¡Estoy tan feliz! ¡Naelah y Juan Diego me hicieron abuela! Bienvenido Rafael”.

PUEDES VER: Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: 'Uno elige donde estar'

lr.pe
Karina Calmet se convierte en abuela. Foto: Instagram

Karina Calmet se convierte en abuela. Foto: Instagram

La tierna reacción de Karina Calmet al descubrir que sería abuela

El pasado mes de abril, la hija menor de Karina Calmet compartió en sus redes sociales la reacción de la actriz al enterarse de su embarazo. Durante una videollamada con su padre, la joven de 28 años le mostró la prueba de gestación, dejando a su madre completamente sorprendida y preguntando una y otra vez por qué no se lo habían contado antes.

Karina Calmet no ocultó su felicidad por el inicio de esta nueva etapa como abuela y expresó su agradecimiento en un emotivo mensaje: “Gracias por tanta felicidad, Naelah y Juan Diego. ¡Seré la Tata (abuela) más engreidora del mundo!”. Sus palabras conmovieron a sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarla por la dulce etapa familiar que comienza.

Karina Calmet regresó a 'Al fondo hay sitio'

Karina Calmet sorprendió a los seguidores de ‘Al fondo hay sitio’ al regresar a la serie el pasado 16 de junio en una nueva temporada. Su aparición generó todo tipo de teorías, pues su recordado personaje, Isabella Picasso, había muerto hace nueve años. En esta oportunidad, interpreta a ‘Marcela’, la hermana gemela perdida de la hija de Doña Francesca, personaje que promete sacudir la trama.

En febrero de 2025, la actriz ya había sorprendido con un fugaz regreso como Isabella, tras ocho años de ausencia. Sin previo aviso, su presencia generó una fuerte carga emocional en el público y el elenco. “Me emocioné mucho, fue como regresar a casa luego de tanto tiempo”, confesó Calmet, quien admitió haber llorado durante la grabación. “Sentí que nunca me fui. El cariño del público siempre estuvo”, declaró entonces.

Notas relacionadas
Isabella Maldini reaparece oficialmente en 'Al fondo hay sitio' y causa indignación en redes: "Reviven más que en Dragon Ball"

Isabella Maldini reaparece oficialmente en 'Al fondo hay sitio' y causa indignación en redes: "Reviven más que en Dragon Ball"

LEER MÁS
¡No estaba muerta! Filtran sorpresivo video del regreso de Isabella Maldini a 'Al fondo hay sitio' y causa revuelo

¡No estaba muerta! Filtran sorpresivo video del regreso de Isabella Maldini a 'Al fondo hay sitio' y causa revuelo

LEER MÁS
Karina Calmet se quiebra al enterarse de que será abuela por primera vez: "Gracias por tanta felicidad"

Karina Calmet se quiebra al enterarse de que será abuela por primera vez: "Gracias por tanta felicidad"

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Filtran chats de exchico reality Chevy en los que manipula a la madre de su hija recién nacida: "S/50 a la semana o no doy nada"

Filtran chats de exchico reality Chevy en los que manipula a la madre de su hija recién nacida: "S/50 a la semana o no doy nada"

LEER MÁS
Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige donde estar”

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige donde estar”

LEER MÁS
Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

LEER MÁS
César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

LEER MÁS
Madre de Suheyn Cipriani expone mensaje de la modelo ofreciéndole apoyo económico tras ‘EVDLV’: “Para que estés preparada”

Madre de Suheyn Cipriani expone mensaje de la modelo ofreciéndole apoyo económico tras ‘EVDLV’: “Para que estés preparada”

LEER MÁS
Lucía Oxenford revela que padece enfermedad hereditaria incurable y deja en shock al mostrar cómo se manifiesta en su cuerpo

Lucía Oxenford revela que padece enfermedad hereditaria incurable y deja en shock al mostrar cómo se manifiesta en su cuerpo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Madre confiesa que no pudo dormir para acompañar a su hijo al examen de admisión UNI: “Me he levantado a las 2:00 a.m”

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Familia de delincuente abatido en Trujillo exige "respeto por el dolor", pero vecinos se indignan: "Ya estamos hartos"

Espectáculos

Madre de Suheyn Cipriani enfurece contra su hija tras ser acusada de ser 'mala madre': "Ya no te quiero cerca de mí"

Alexandra Hörler revela que sufrió aborto por agresión física que le propinó exgerente de Universitario de Deportes

Esposa de ‘urraco’ sorprende con inesperado pedido a Magaly Medina por notas a modelos: “Dé oportunidades a otros”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota