Karina Calmet se convierte en abuela y celebra la llegada de su primer nieto: “¡Estoy tan feliz!”

Karina Calmet compartió con sus seguidores uno de los momentos más especiales de su vida. La reconocida actriz de ‘Al fondo hay sitio’ anunció con gran emoción que se convirtió en abuela por primera vez, luego de que su hija menor, Naelah Giha, diera a luz a un niño el pasado 13 de agosto de 2025.

La recordada Isabella Picasso publicó en su cuenta de Instagram una tierna imagen de los pequeños pies de su nieto, Rafael, junto a una fotografía en la que aparece con sus dos hijas. Junto a las instantáneas, escribió un mensaje cargado de emoción: “¡Estoy tan feliz! ¡Naelah y Juan Diego me hicieron abuela! Bienvenido Rafael”.

Karina Calmet se convierte en abuela. Foto: Instagram

La tierna reacción de Karina Calmet al descubrir que sería abuela

El pasado mes de abril, la hija menor de Karina Calmet compartió en sus redes sociales la reacción de la actriz al enterarse de su embarazo. Durante una videollamada con su padre, la joven de 28 años le mostró la prueba de gestación, dejando a su madre completamente sorprendida y preguntando una y otra vez por qué no se lo habían contado antes.

Karina Calmet no ocultó su felicidad por el inicio de esta nueva etapa como abuela y expresó su agradecimiento en un emotivo mensaje: “Gracias por tanta felicidad, Naelah y Juan Diego. ¡Seré la Tata (abuela) más engreidora del mundo!”. Sus palabras conmovieron a sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarla por la dulce etapa familiar que comienza.

Karina Calmet regresó a 'Al fondo hay sitio'

Karina Calmet sorprendió a los seguidores de ‘Al fondo hay sitio’ al regresar a la serie el pasado 16 de junio en una nueva temporada. Su aparición generó todo tipo de teorías, pues su recordado personaje, Isabella Picasso, había muerto hace nueve años. En esta oportunidad, interpreta a ‘Marcela’, la hermana gemela perdida de la hija de Doña Francesca, personaje que promete sacudir la trama.

En febrero de 2025, la actriz ya había sorprendido con un fugaz regreso como Isabella, tras ocho años de ausencia. Sin previo aviso, su presencia generó una fuerte carga emocional en el público y el elenco. “Me emocioné mucho, fue como regresar a casa luego de tanto tiempo”, confesó Calmet, quien admitió haber llorado durante la grabación. “Sentí que nunca me fui. El cariño del público siempre estuvo”, declaró entonces.