Melissa Loza, popular figura de 'Esto es guerra', ha roto el silencio sobre la falta de comunicación con su hermana, la influencer Tepha Loza, tras las recientes declaraciones de esta última en las que reveló que no mantienen contacto. Aunque Tepha mencionó que le desea lo mejor, la situación despertó la curiosidad de los seguidores de ambas sobre los motivos detrás de la distancia.

En 2021, ambas hermanas protagonizaron un emotivo reencuentro en 'Esto es guerra' tras varios años sin contacto, sellando su reconciliación con un abrazo que conmovió al público. Sin embargo, la distancia parece haber resurgido, como señaló Tepha en una reciente aparición televisiva donde admitió no tener contacto con Melissa, aunque mantiene buenos deseos hacia ella y su familia. "No, no, no hay comunicación, la verdad, pero le deseo lo mejor, que esté bien, con tal que tenga salud, trabajo, que las bebés también porque tiene dos. Creo que la más grandecita ya terminó sus estudios en Arquitectura y se debe sentir orgullosa", explicó la menor de las Loza.

Melissa Loza explica el verdadero motivo de distanciamiento con Tepha Loza

Tras las declaraciones de la influencer, quien señaló que no tiene comunicación con Melissa, pero le desea lo mejor, la 'Diosa' habló para 'América Espectáculos' y reveló las razones detrás de su distanciamiento. “Sí, no tenemos mucha comunicación, la verdad. Yo ando full en mi casa con mi última niña, con mis hijas, con mis cosas personales, con el trabajo, y la verdad, soy la sombra de mi niña, de la última con su papá, ¿no? Somos sombra de Erikita, y sí, pues, es parte ya cuando uno tiene familia, es diferente, ¿no?”, compartió Melissa Loza.

La conductora destacó que, aunque la dinámica familiar cambie con las responsabilidades y el crecimiento de la familia, eso no implica falta de cariño o respeto. A su vez, mostró su apoyo a Tepha, celebrando que su hermana esté enfocada en sus propios proyectos y que quiera convertirse en madre en el futuro. Esta declaración refleja la madurez de Melissa, quien valora la estabilidad emocional y el cuidado de sus hijas por encima de cualquier circunstancia.

