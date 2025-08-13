HOYSuscripcion LR Focus

Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Laura Spoya recuerda que invirtió más de US$ 200.000 en un salón de belleza en México, pero lo perdió todo por el huracán Otis: "Se fue a la m*****"

La exMiss Perú, Laura Spoya, compartió la fuerte cantidad de dinero que invirtió en su salón de belleza en Acapulco. Sin embargo, este quebró cuando el huracán Otis destruyó su local.

Laura Spoya explicó que huracán destruyó el salón de belleza, en el que invirtió más de US$200.000
Laura Spoya explicó que huracán destruyó el salón de belleza, en el que invirtió más de US$200.000 | Foto: composición LR/YouTube/Good Time

En su reciente episodio del podcast 'Good Time', Laura Spoya compartió con sus seguidores los negocios que abrió en México, durante los nueve años que residió en dicho país. Según explicó la modelo, creó una marca y un salón de belleza en Acapulco, llamado Velvet Beauty Center, donde invirtió cerca de US$ 200.000. Por motivos de personales, tuvo que traspasar su primer emprendimiento, quedándose solo con el centro de estética.

Para brindar una buena experiencia al usuario, la influencer peruana y compañera de Mario Irivarren y Gerado Pe, arregló su salón de belleza con un centro de spa que incluía un pequeño bar y una guardería. Sin embargo, se dio cuenta de que el costo de mantener el local resultaba elevado, por lo que, para sacar flote su emprendimiento y evitar pérdidas, decidió alquilar parte de su local.

PUEDES VER: Laura Spoya defiende a Gerardo Pe tras pelea con Rosángela Espinoza en 'EEG': "Ella no da rating si no se mete contigo"

lr.pe

"El local era muy grande y el problema es que yo no hice una buena investigación de mercado. Era muy caro para el lugar en donde estaba y comencé a tener problemas con los costos (...) Comenzaba a llegar con las justas al mes. Tuve que subrentar el lugar. Me quedé con lo que más (dinero) me daba y todo lo demás lo renté a una maquilladora", contó.

Laura Spoya contó cómo perdió su salón de belleza en México, local donde invirtió más de 200.000 dólares.

Laura Spoya contó cómo perdió su salón de belleza en México, local donde invirtió más de 200.000 dólares.

Huracán Otis destruyó negocio de Laura Spoya: "Lo hizo m*****"

De acuerdo con Laura Spoya, cuando llegó a Perú, tomó la decisión de vender su negocio pues, pese a que este contaba con clientes, solo le alcanzaba para subsistir, más no le generaba muchas ganancias. Sin embargo, sus planes se vieron interrumpidos cuando, en 2023, el fuerte huracán Otis que azotó las costas del Pacífico de México, destruyó su local por completo.

"No era un negocio próspero y pensé: 'Lo voy a traspasar'. Me vine a Perú y luego fue el huracán y se fue a la m*****. Lo hizo m***** el local. Y duele porque es una inversión que se fue a la m*****. Ahí yo hice una inversión de fácil 200.000 dólares, pero bueno, los negocios prósperos se dan de muchos fracasos", explicó la influencer peruana.

