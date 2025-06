Cazzu admite que nunca pensó en la maternidad hasta que se enamoró de Christian Nodal

La cantante argentina Cazzu comentó que, aunque dentro de sus prioridades nunca estuvo ser madre, el amor que la unió alguna vez a Christian Nodal logró cambiar su proyecto de vida. Fue así que cuatro meses después de iniciar su relación se embarazó de la pequeña Inti, quien está a punto de cumplir dos añitos.

Cazzu fue entrevistada en el programa Patria y familia en donde habló, entre otros temas, sobre la maternidad y la fascinación que siente al ser mamá. La cantante consideró que probablemente era un deseo inconsciente. «Me encanta ser mamá, el otro día lo hablé con mi psicólogo, le dije "para mí, esto era un proyecto oculto que yo tenía en mi interior"» , manifestó.

Cazzu se sinceró y realizó una introspección sobre la maternidad

La reconocida rapera indicó que nunca se negó a la posibilidad de ser madre pero tampoco sentía que era una prioridad, "Yo sentía que en algún momento, capaz, iba a ser mamá pero no sabía cómo, ni nunca me acordaba que tenía que haber otra parte para serlo". También admitió que la noticia de que estaba esperando a Inti fue toda una sorpresa por ella es muy responsable con las decisiones que toma en su vida. "Soy muy responsable con mis cosas, no improviso tanto y, de repente, estuve cuatro meses de novia y me quedé embarazada", comentó.

Resaltó que, al entrerarse de que estaba embarazada, un factor muy importante que la impulsó a cambiar sus aspiraciones originales fue tener a Christian Nodal a su lado. "De repente me enamoré y, bueno..., en ese momento sonó bien", precisó.

La pequeña Inti está por cumplir dos años y deja huellas de ternura en quienes la conocen

Cazzu describió a su hija como "un ser humano espectacular" y con una gran personalidad. Incluso, cuenta la cantante, en algunas personas de su entorno cercano les ha avivado el deseo de ser madres o padres. "Inti... ella es espectacular, Inti se porta muy bien, le copa a la gente, es resocial, media chistosa, la gente la mira a Inti y tengo muchos amigos que no tienen hijos, despierta ese deseo".

La cantante dio a luz a Inti el 14 de septiembre del 2023. En abril de 2025, Cazzu lanzó su cuarto álbum de estudio, Latinaje, en el que incluyó la canción “Inti”, una composición que se considera como una de las más personales de su carrera.