Ángela Aguilar lanza polémico mensaje en redes sociales a sus críticos: "Siguen ladrando los perros"

La cantante mexicana y pareja del reconocido cantante Christian Nodal, Ángela Aguilar, se ha mantenido muy presente en sus redes sociales, en los últimos días, lo que ha generado gran expectativa por los mensajes ocultos que puede esconder detrás de cada publicación. Ahora ha provocado gran controversia luego de compartir una parte de la canción "A mis enemigos", de Valentín Elizalde.

A través de sus historias en Instagram, la hija del legendario Pepe Aguilar, publicó la imagen donde se aprecia a sus dos perros, de raza pug, dentro de su vehículo. Lo que parecía una tierna imagen se ve eclipsada cuando se empieza escuchar de fondo el famoso tema musical de Elizalde, "A mis enemigos". "Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando", fue la parte que escogió Aguilar para compartir con sus seguidores.

¿Ángela Aguilar manda indirecta a sus "haters"?

El tema escogido por Ángela Aguilar, es uno de los más polémicos del popular "Gallo de Oro", debido a la clara alusión del cantante de señalar a las personas que buscan perjudicarlo. Valentín Elizalde, en su canción, se mostraba firme y dispuesto a defenderse ante cualquier situación.

La publicación de la intérprete mexicana provocó una avalancha de reacciones de los usuarios en redes sociales, si bien, no ha confirmado que el mensaje esté dirigido a sus detractores, muchos usuarios lo han interpretado de esa manera. Sin embargo, han surgido defensores que mencionan que la canción fue colocada de manera irónica por la imagen de sus mascotas.

Conductoras de "Sale el Sol" respondieron a Ángela Aguilar en vivo

Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado, conductoras del programa televisivo "Sale el Sol", fueron muy duras con Ángela Aguilar luego de que la cantante haya culpado a los medios de maltratos a causa de su compromiso con Christian Nodal.

Las periodistas respondieron a la hija de Pepe Aguilar en su programa en vivo, mencionando: "Su imagen y su comportamiento son polémicos, No generado por nosotros, generado por sus acciones. Si no pasara nada, no diríamos nada", declaró Vega Biestro muy seria. Por su lado, Alvarado enfatizó el mensaje de su compañera añadiendo: "Están usando esta bandera de que los medios hemos violentado a Ángela, nada más alejado a la realidad. Lo único que hemos hecho es informar sobre situaciones que ellos mismos han hecho públicas".