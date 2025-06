Ángela Aguilar confiesa que su esposo Nodal no le dice sus errores musicales: "Estamos muy cegados por amor"

La hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, ha tomado las riendas de su carrera artística lanzando su nuevo álbum 'Nadie se va como llegó', por lo que en una entrevista con CNN, la mexicana señaló que algunas veces se siente insegura de su trabajo y busca ayuda en las personas más cercanas. Uno de ellos es su esposo Christian Nodal.

"Creo que estamos muy cegados por amor. Entonces mi esposo me dice: Todo lo que haces está perfecto. Me encanta la canción", señaló Aguilar. Además, contó detalles de la canción "El equivocado", un tema que cuenta su historia con Nodal

Ángela Aguilar dice que Nodal también es su fan

Durante la entrevista, Aguilar confesó que su esposo también es un fan de ella y sus canciones, ya que cuando le pregunta, no le da críticas. "Yo le digo: ‘Amor, pero dame tu criterio, quiero saber si te gustó’. Es un fan", agregó sonrientemente.

La cantante también expresó la admiración que siente por la carrera artística de su esposo, y que, cuando él le consulta, ella sí suele ser crítica con sus temas. "Canta espectacular, tiene muy buen oído. Sabe cómo hacer arreglos, qué pedir y qué no", enfatizó.

Nodal la apoyó en momento claves

En un momento de la entrevista, Ángela contó que Nodal la oriento en detalles claves al momento de trabajar con su arreglista porque ella no escribe música. "Le cantaba las cosas con la trompeta: ‘Tiene que hacer así: tararará’. Y mi esposo me decía: ‘Ángela, dile que quieres que el acordeón sea norteño’. Me ayudaba en eso, pero realmente me dejó volar sola", expresó la menor de los Aguilar.

Su padre, Pepe Aguilar, había sido su productor desde que inició su carrera, por lo que este nuevo álbum marcaría su primera experiencia sin su padre.

¿Por qué 'El equivocado' cuenta la historia con Nodal?

La canción de 'El equivocado' es uno de los temas más populares del disco de Ángela Aguilar, en el que contó que buscó a su círculo más cercano para que le 'echara la mano' para escribir una canción.

Le pidió ayuda a su compositor Omar para que la pieza contara sobre un amor único, íntimo, según la cantante: "Algo que sea muy tuyo". Al tiempo después de componerla, se la mostró a Nodal y él no dudó en presumirla. "Te juro que llegaba con mi mamá y decía: ‘Suegrita, ¿ya vio la canción que me hizo mi esposa?’ Esa plática duró como dos semanas seguidas", relató muy entusiasmada.