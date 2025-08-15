La historia entre Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar comenzó en mayo de 2024 con una presunta infidelidad. | composición LR

A un año de su boda civil con Ángela Aguilar, Christian Nodal decidió romper el silencio para dar su versión sobre la ruptura con Cazzu y el inicio de su relación con la hija de Pepe Aguilar. A través de una entrevista con Adela Micha, el cantante mexicano contó detalles de su anterior relación, su hija Inti, su suegro, el ataque cibernético contra su esposa y hasta de Belinda.

Mayo de 2024 fue el mes clave para los principales capítulos de esa polémica historia, donde la infidelidad fue muy mencionada. Actualmente, Nodal y Cazzu solo hablan a través de sus abogados y por el único tema que los unirá siempre: su pequeña hija Inti, quien está por cumplir su primer añito el 14 de septiembre.

¿Cuándo terminó Nodal con Cazzu e inició con Ángela Aguilar? Cronología

De acuerdo a lo expuesto por el cantante y compositor Christian Nodal en la entrevista con Adela Micha, el pasado miércoles 13 de agosto de 2025, tanto la ruptura con Cazzu como el nuevo romance con Ángela Aguilar ocurrió en mayo de 2024.

El 8 de mayo de 2024, Christian Nodal y Cazzu terminan oficialmente su relación tras varios intentos fallidos de salvar su relación y solo cuando su hija Inti tenía ocho meses de nacida.

El 13 de mayo de 2024, cinco días después de terminar con Cazzu, Christian Nodal se reencontró con Ángela Aguilar. "Empezamos a salir el 13 o 14 de mayo. Nunca habíamos compartido fuera de lo profesional", detalló.

Una semana después, el 20 de mayo, el mexicano le habría avisado a su ex Cazzu de su salida (con Ángela Aguilar) sin revelar el nombre. "Voy a empezar a salir con alguien. Es una figura pública. Te vas a enterar", añadió.

El 29 de mayo, Nodal y Aguilar se casaron de forma espiritual en Roma, Italia. La decisión de acelerar esa celebración fue por la presión de los medios tras publicarse una foto de ellos juntos. "Veía la tormenta que se venía (…) no fue planeado, pero quise caminar con ella de la mano. Esa experiencia fue hermosa. Me sentí vivo. Nunca había amado o encontrado el amor por las razones correctas", concluyó.

El 10 de junio de 2024, Ángela Aguilar confirma públicamente su relación con Nodal.

El 24 de julio de 2024, la pareja celebra su boda civil en Morelos, México.

El 26 de julio de 2024, la pareja comparte oficialmente sus primeras fotos como marido y mujer.

Cazzu rompe su silencio tras entrevista de Nodal donde niega infidelidad

A pocas horas de la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, la cantante argentina y madre de su hija Inti se pronunció en su cuenta de Instagram con una canción de Spotify. "El amor y la calle se parecen porque hay códigos en los dos. Yo ya sé, no sabes nada de la calle y mucho menos del amor", se lee en la historia compartida de Cazzu.

Estas letras corresponderían a la canción 'Engreído', interpretada por la argentina con Elena Rose. La canción fue lanzada en abril de 2025.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento directo sobre las fuertes declaraciones de Nodal, quien insistió en que no hubo infidelidad durante su relación con Cazzu.