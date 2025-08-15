HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin
Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     
Espectáculos

Nodal revela cómo fue su ruptura con Cazzu y cuándo comenzó su relación con Ángela Aguilar: cronología de hechos

Tanto la ruptura con Cazzu como su romance con Ángela Aguilar fue en mayo 2024. Belinda también fue mencionada en la entrevista de Nodal.

La historia entre Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar comenzó en mayo de 2024 con una presunta infidelidad.
La historia entre Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar comenzó en mayo de 2024 con una presunta infidelidad. | composición LR

A un año de su boda civil con Ángela AguilarChristian Nodal decidió romper el silencio para dar su versión sobre la ruptura con Cazzu y el inicio de su relación con la hija de Pepe Aguilar. A través de una entrevista con Adela Micha, el cantante mexicano contó detalles de su anterior relación, su hija Inti, su suegro, el ataque cibernético contra su esposa y hasta de Belinda.

Mayo de 2024 fue el mes clave para los principales capítulos de esa polémica historia, donde la infidelidad fue muy mencionada. Actualmente, Nodal y Cazzu solo hablan a través de sus abogados y por el único tema que los unirá siempre: su pequeña hija Inti, quien está por cumplir su primer añito el 14 de septiembre.

PUEDES VER: Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

lr.pe

¿Cuándo terminó Nodal con Cazzu e inició con Ángela Aguilar? Cronología

De acuerdo a lo expuesto por el cantante y compositor Christian Nodal en la entrevista con Adela Micha, el pasado miércoles 13 de agosto de 2025, tanto la ruptura con Cazzu como el nuevo romance con Ángela Aguilar ocurrió en mayo de 2024.

  • El 8 de mayo de 2024, Christian Nodal y Cazzu terminan oficialmente su relación tras varios intentos fallidos de salvar su relación y solo cuando su hija Inti tenía ocho meses de nacida.
  • El 13 de mayo de 2024, cinco días después de terminar con Cazzu, Christian Nodal se reencontró con Ángela Aguilar. "Empezamos a salir el 13 o 14 de mayo. Nunca habíamos compartido fuera de lo profesional", detalló.
  • Una semana después, el 20 de mayo, el mexicano le habría avisado a su ex Cazzu de su salida (con Ángela Aguilar) sin revelar el nombre. "Voy a empezar a salir con alguien. Es una figura pública. Te vas a enterar", añadió.
  • El 29 de mayo, Nodal y Aguilar se casaron de forma espiritual en Roma, Italia. La decisión de acelerar esa celebración fue por la presión de los medios tras publicarse una foto de ellos juntos. "Veía la tormenta que se venía (…) no fue planeado, pero quise caminar con ella de la mano. Esa experiencia fue hermosa. Me sentí vivo. Nunca había amado o encontrado el amor por las razones correctas", concluyó.
  • El 10 de junio de 2024, Ángela Aguilar confirma públicamente su relación con Nodal.
  • El 24 de julio de 2024, la pareja celebra su boda civil en Morelos, México.
  • El 26 de julio de 2024, la pareja comparte oficialmente sus primeras fotos como marido y mujer.

PUEDES VER: Pepe Aguilar se sincera sobre relación de su hija, Ángela Aguilar y Cristhian Nodal: "Hicieron las cosas muy rápido"

lr.pe

Cazzu rompe su silencio tras entrevista de Nodal donde niega infidelidad

A pocas horas de la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, la cantante argentina y madre de su hija Inti se pronunció en su cuenta de Instagram con una canción de Spotify. "El amor y la calle se parecen porque hay códigos en los dos. Yo ya sé, no sabes nada de la calle y mucho menos del amor", se lee en la historia compartida de Cazzu.

Estas letras corresponderían a la canción 'Engreído', interpretada por la argentina con Elena Rose. La canción fue lanzada en abril de 2025.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento directo sobre las fuertes declaraciones de Nodal, quien insistió en que no hubo infidelidad durante su relación con Cazzu.

Notas relacionadas
Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

LEER MÁS
Cazzu rompe récord en YouTube y se convierte en la artista más vista: destronó a Lady Gaga

Cazzu rompe récord en YouTube y se convierte en la artista más vista: destronó a Lady Gaga

LEER MÁS
Pepe Aguilar se sincera sobre relación de su hija, Ángela Aguilar y Cristhian Nodal: "Hicieron las cosas muy rápido"

Pepe Aguilar se sincera sobre relación de su hija, Ángela Aguilar y Cristhian Nodal: "Hicieron las cosas muy rápido"

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina lanza fuertes críticas hacia Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: "Ella sabiendo como era, se volvió a enredar con él"

Magaly Medina lanza fuertes críticas hacia Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: "Ella sabiendo como era, se volvió a enredar con él"

LEER MÁS
Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

Jefferson Farfán gana juicio a Melissa Klug: recibirá más de S/1 millón tras demandarla por romper acuerdo de confidencialidad

LEER MÁS
César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

LEER MÁS
Karina Calmet se convierte en abuela y celebra la llegada de su primer nieto: “¡Estoy tan feliz!”

Karina Calmet se convierte en abuela y celebra la llegada de su primer nieto: “¡Estoy tan feliz!”

LEER MÁS
Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

LEER MÁS
Madre de Suheyn Cipriani expone mensaje de la modelo ofreciéndole apoyo económico tras ‘EVDLV’: “Para que estés preparada”

Madre de Suheyn Cipriani expone mensaje de la modelo ofreciéndole apoyo económico tras ‘EVDLV’: “Para que estés preparada”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Espectáculos

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota