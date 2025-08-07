Samahara Lobatón responde fuerte a seguidor por desatinado comentario sobre sus hijas: “Es de mal gusto”

Samahara Lobatón tiene dos hijos y uno en camino a sus 23 años. Foto: Composición LR/Instagram/AméricaTV.

Samahara Lobatón es una de las influencers más populares del Perú y suele interactuar con sus miles de seguidores a través de la caja de preguntas de Instagram. Sin embargo, esta dinámica también la expone a recibir comentarios desatinados y críticas sobre sus dos hijas.

Eso fue justamente lo que ocurrió recientemente, cuando un usuario se refirió de manera inapropiada a sus dos pequeñas: “Están muy flaquitas tus hijitas”, escribió la cibernauta, lo que provocó la incomodidad de Samahara Lobatón quien no dudó en responderle.

“Es de mal gusto que hables de cuerpos de bebés. ¿Quién te dijo que ser “gordita” es estar sana?”, señaló en un principio la hija de Melissa Klug.

Samahara Lobatón contesta a usuario por mal comentario sobre sus hijas

Samahara Lobatón no se quedó callada y decidió compartir en sus historias de Instagram el desatinado comentario que un usuario hizo sobre sus hijas. Junto a una fotografía en la que aparece con sus dos pequeñas, la influencer envió un contundente mensaje.

“Gordura no es sinónimo de estar sano. Ser delgado no es sinónimo de estar enfermo”, comenzó explicando la creadora de contenido. Luego, aseguró que todo se debe a su genética y criticó que se opine sobre sus dos pequeñas.

“Hay algo que se llama genética ¿por qué esperarías que mis hijas fueran “gorditas” si yo soy delgada y lo he sido toda mi vida? Es de mal gusto que hablas de cuerpos de bebés. ¿Quién te dijo que ser “gordita” es estar sana?”, escribió la hija de Melissa Klug.

Finalmente, Samahara señaló que por este tipo de comentarios prefiere no revelar datos personales de sus hijas. “Por esta razón no subo cuánto pesan y miden porque no pueden comparar a los niños”, sentenció.

Samahara Lobatón apenada por la partida de su hija mayor a Estados Unidos

Días atrás, Samahara Lobatón anunció que su hija mayor, Xianna, de 4 años, partió a Estados Unidos para reencontrarse con su padre biológico, Youna, quien radica en ese país. Si bien la influencer estará alejada de su pequeña por 20 días, ella manifestó su tristeza ya que estaban todos los días juntas.

“Es mi mayor acto de amor hacia ella”, escribió Samahara explicando el motivo por el cual decidió que su hija vaya con su padre