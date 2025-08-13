Emilio Jaime está en el ojo público tras su retorno a 'Esto es guerra' después de seis años, formando parte de varios reencuentros en la temporada especial Esto es guerra: como todo empezó. “Pensé que estaba oxidado, pero puedo dar pelea hasta el final”, declaró el cantante peruano.

El 10 de agosto, el artista conocido como Emil fue captado por las cámaras de Magaly Medina en un aparente estado de ebriedad, mientras se encontraba con unos amigos en Barranco. En las imágenes, se observa al chico reality miccionando en la vía pública y, acto seguido, participando en un juego poco higiénico cuando un compañero le toma la mano. Ante este hecho, Magaly no dudó en criticar la escena protagonizada por el cantante: “Qué deprimente y patético espectáculo”, expresó la conductora.

Emilio Jaime y su escena en vía pública de Barranco

El pasado 12 de agosto, en 'Magaly TV, la firme', se emitieron imágenes dentro de la sección dedicada a figuras mediáticas durante el último fin de semana, donde apareció una de las recientes incorporaciones de 'Esto es guerra': Emilio Jaime. En el video se observa al cantante Emil disfrutando la noche junto a un grupo de amigos, en aparente estado de ebriedad.

Lo más inesperado de las imágenes fue captar al chico reality orinando en plena calle y, acto seguido, presenciar el desagradable gesto de un amigo que acercó su mano a su rostro tras sus necesidades. La reacción de Magaly Medina se convirtió en el foco de atención al comentar sobre el declive de Emilio tras su regreso al país, luego de impulsar su carrera artística. "Qué deprimente espectáculo que nos dio Emilio Jaime. Espectáculo que no solo una vez le vimos a (Christian) Cueva en esas borracheras infernales que ya no podía ni controlar".

Emilio Jaime es nuevo refuerzo de 'Esto es guerra'

Emil, enfocado en su carrera musical en los últimos meses, admitió que la experiencia de volver a competir lo motivó más de lo que imaginaba. “Pensé que estaba oxidado, pero ahí he competido… espero quedarme más tiempo”, expresó con una sonrisa. Aunque su prioridad continúa siendo la música, no descarta permanecer en el programa.