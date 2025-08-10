HOYSuscripcion LR Focus

Jefferson Farfán regala dinero a ambulante y este bromea con insólito pedido: “Que me hagas sentir mujer”

Jefferson Farfán estuvo acompañado por una misteriosa mujer en su camioneta, quien grabó el curioso momento con un ambulante de la comunidad LGBTIQ+, en plena vía pública.

Jefferson Farfán protagonizó curioso momento en la vía pública. Foto: Composición LR/Instagram.
Jefferson Farfán protagonizó curioso momento en la vía pública. Foto: Composición LR/Instagram.

Jefferson Farfán protagonizó un peculiar momento mientras conducía su camioneta por la vía pública. La tarde del domingo 10 de agosto, el exfutbolista se detuvo en un semáforo para apoyar a un ambulante de la comunidad LGBTIQ+, conocido como ‘La Pebels’.

Sin embargo, el conductor de ‘Enfocados’ nunca imaginaría que, como agradecimiento, este le haría una propuesta indecente: “Que me hagas sentir mujer”. La escena provocó carcajadas en Farfán y en la misteriosa mujer, que, desde el asiento de copiloto, grababa la situación.

PUEDES VER: Jefferson Farfán falta por segunda vez a conciliación con Darinka Ramírez y ella inicia acciones legales: "No le interesa mi hija"

Jefferson Farfán colabora a ambulante y este le hace inusual pedido

"Qué guapa la Pebels, qué guapa corazón, ¿cómo estás?", le dijo Jefferson Farfán, a bordo de su auto, a un ambulante de la comunidad LGBTI, conocido en TikTok como La Pebels. Al acercarse al vehículo, el exfutbolista le entregó una ayuda económica al ver que vendía golosinas.

El ambulante siguió el juego y no dudo en sorprenderlo con una atrevida respuesta. "Esperando que me hagas sentir mujer". La frase provocó las risas del deportista y de su acompañante mujer que grababa la escena. El momento fue compartido por el propio Farfán a través de sus historias de Instagram.

Cabe recordar que Xiomy Kanashiro se encuentra actualmente en Chile por motivos de trabajo, razón por la cual no ha sido vista junto a Jefferson Farfán.

PUEDES VER: Jefferson Farfán defiende a Paolo Guerrero tras críticas por su look en fiesta de Ana Paula Consorte: "El que no tiene se viste como quiere"

Jefferson Farfán ‘se divierte’ en medio de amenazas legales de Darinka Ramírez

El pasado viernes 8 de agosto, Jefferson Farfán y Darinka Ramírez, madre de su última hija, tenían programada una audiencia relacionada con la demanda de alimentos que la modelo le interpuso a su expareja. Sin embargo, el influencer no asistió y la modelo enfureció, dejando en claro que a él no le interesa la bebé que tienen en común.

Además, lo amenazó anunciando que iniciaría la demanda de alimentos en el Poder Judicial. “Ahora nos toca ir al Poder Judicial”, afirmó Ramírez, quien sí se hizo presente a la cita junto a su abogado. Muchos se preguntaban ¿dónde estaba Farfán? A esa misma hora de la citación, él se encontraba probándose ropa, según lo compartido en sus historias de Instagram.  

Darinka Ramírez aclara que no ‘arremetió’ contra madre de Jefferson Farfán: “Es familia de mi hija”

Darinka Ramírez aclara que no ‘arremetió’ contra madre de Jefferson Farfán: “Es familia de mi hija”

Darinka Ramírez critica a la madre de Jefferson Farfán por su relación con su hija: "No ha sido una abuela presente"

Darinka Ramírez critica a la madre de Jefferson Farfán por su relación con su hija: "No ha sido una abuela presente"

Darinka Ramírez revela condición para que Jefferson Farfán vea a su hija y Magaly Medina la confronta: “Es su papá”

Darinka Ramírez revela condición para que Jefferson Farfán vea a su hija y Magaly Medina la confronta: “Es su papá”

‘Peluchín’ cometió infidencia y expuso el sueldo mensual de Christian Cueva en Emelec tras polémica con Pamela López

‘Peluchín’ cometió infidencia y expuso el sueldo mensual de Christian Cueva en Emelec tras polémica con Pamela López

Muere Juan Carlos Ramírez, famoso actor de 'Rosario Tijeras' y 'La rosa de Guadalupe', a los 38 años

Muere Juan Carlos Ramírez, famoso actor de 'Rosario Tijeras' y 'La rosa de Guadalupe', a los 38 años

Ernesto Pimentel habría encarado a Dayanita por presentarse en programa de Magaly Medina, según ‘urraco’: “La destruyó”

Ernesto Pimentel habría encarado a Dayanita por presentarse en programa de Magaly Medina, según ‘urraco’: “La destruyó”

Milett Figueroa impacta con detalles íntimos de su vida en pareja con Marcelo Tinelli: “Todas las fantasías las cumplo con él”

Milett Figueroa impacta con detalles íntimos de su vida en pareja con Marcelo Tinelli: “Todas las fantasías las cumplo con él”

Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

'El valor de la verdad' en vivo hoy: horario y guía para ver online las revelaciones de Suheyn Cipriani

'El valor de la verdad' en vivo hoy: horario y guía para ver online las revelaciones de Suheyn Cipriani

