Jefferson Farfán protagonizó un peculiar momento mientras conducía su camioneta por la vía pública. La tarde del domingo 10 de agosto, el exfutbolista se detuvo en un semáforo para apoyar a un ambulante de la comunidad LGBTIQ+, conocido como ‘La Pebels’.

Sin embargo, el conductor de ‘Enfocados’ nunca imaginaría que, como agradecimiento, este le haría una propuesta indecente: “Que me hagas sentir mujer”. La escena provocó carcajadas en Farfán y en la misteriosa mujer, que, desde el asiento de copiloto, grababa la situación.

Jefferson Farfán colabora a ambulante y este le hace inusual pedido

"Qué guapa la Pebels, qué guapa corazón, ¿cómo estás?", le dijo Jefferson Farfán, a bordo de su auto, a un ambulante de la comunidad LGBTI, conocido en TikTok como La Pebels. Al acercarse al vehículo, el exfutbolista le entregó una ayuda económica al ver que vendía golosinas.

El ambulante siguió el juego y no dudo en sorprenderlo con una atrevida respuesta. "Esperando que me hagas sentir mujer". La frase provocó las risas del deportista y de su acompañante mujer que grababa la escena. El momento fue compartido por el propio Farfán a través de sus historias de Instagram.

Cabe recordar que Xiomy Kanashiro se encuentra actualmente en Chile por motivos de trabajo, razón por la cual no ha sido vista junto a Jefferson Farfán.

Jefferson Farfán ‘se divierte’ en medio de amenazas legales de Darinka Ramírez

El pasado viernes 8 de agosto, Jefferson Farfán y Darinka Ramírez, madre de su última hija, tenían programada una audiencia relacionada con la demanda de alimentos que la modelo le interpuso a su expareja. Sin embargo, el influencer no asistió y la modelo enfureció, dejando en claro que a él no le interesa la bebé que tienen en común.

Además, lo amenazó anunciando que iniciaría la demanda de alimentos en el Poder Judicial. “Ahora nos toca ir al Poder Judicial”, afirmó Ramírez, quien sí se hizo presente a la cita junto a su abogado. Muchos se preguntaban ¿dónde estaba Farfán? A esa misma hora de la citación, él se encontraba probándose ropa, según lo compartido en sus historias de Instagram.