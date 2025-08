Pamela López explota contra Christian Cueva y expone chats del jugador: “Deja de victimizarte”

El conflicto entre Pamela López y Christian Cueva parece no tener fin. Esta vez, la trujillana volvió a arremeter contra el futbolista a través de su Instagram, donde expuso una conversación privada del jugador con una mujer de su círculo cercano. Según explicó, Cueva se habría comunicado con esta persona para preguntar por sus hijos, lo que enfureció a López. “Aprende a respetar y deja de victimizarte con todo el mundo, más aún con personas de mi entorno”, fue el fulminante mensaje que le dedicó al padre de sus hijos.

Como se sabe, ambos mantienen una disputa legal por la manutención de sus menores hijos. Mientras Pamela López asegura que Cueva no cumple con el pago correspondiente, el futbolista ha reclamado por su régimen de visitas. No obstante, ella quiso dejar en claro que no ha puesto ninguna traba para que se acerque a los pequeños.

Publicación de Pamela López. Foto: Instagram

Pamela López expone chats de Christian Cueva y lo acusa de victimizarse

El pasado sábado 2 de agosto, Pamela López sorprendió a sus seguidores de al publicar la captura de una conversación privada entre Christian Cueva y una mujer cercana a su círculo. En los mensajes, el futbolista mostraba preocupación por no poder comunicarse con sus tres hijos. “Le mandé su celular para ver que me contesten, pero nada. ¿Sabes algo de ellos?”, escribió Cueva, añadiendo que no quería que Pamela se enterara de que estaba preguntando por los pequeños. “Pero ya me preocupa”, agregó el jugador.

Esta situación no fue bien recibida por la empresaria, quien no dudó en exponer los mensajes y lanzar duras críticas contra el padre de sus hijos. Lo acusó de victimizarse y le reclamó que cumpla con sus responsabilidades como padre, aclarando que no se le ha prohibido acercarse a los menores, sino que ellos estarían reacios a comunicarse con él. “Madura y compórtate como un verdadero hombre y prioriza tu condición de padre o donante. Que quede claro que a ti nadie te ha prohibido nada, pero te has ganado a pulso el rechazo de 3 indefensos niños. Busca ayuda o, mejor aún, haz las cosas bien y busca los puentes correctos. PD: Yo siempre me entero de todo”, sentenció López.

Cabe resaltar que, después de unas horas, Pamela López optó por eliminar la historia de Instagram; sin embargo, eso no evitó que lo sucedido generara comentarios entre sus seguidores y distintos medios.

Pamela López arremetió contra Christian Cueva por pedir régimen de visitas

En recientes declaraciones para Amor y fuego, Pamela López cuestionó las intenciones de ‘Aladino’ al exigir que se estableciera un régimen de visitas para poder ver a sus tres hijos. "Me causa tanta risa y tanta lástima al mismo tiempo, que a estas alturas pida un régimen de visitas", comentó la novia de Paul Michael.

Además, la trujillana dejó en claro que no permitirá que Christian Cueva se lleve a sus pequeños a Ecuador, país en el que actualmente reside, ya que, según su versión, no mostró interés por ellos cuando estaba en Perú. "Si no ha sido capaz de poder ver a mis hijos el tiempo que ha estado acá, ¿cómo se te ocurre que le voy a dar a mis hijos para que se los lleve a Ecuador?", expresó indignada.