Renzo Spraggon insinúa en vivo que Paul Michael y Elías Montalvo tuvieron una aventura amorosa: ''Andaban juntos''

El modelo argentino Renzo Spraggon, quien ha estado fuertemente vinculado con Pamela López, vuelve a llamar la atención y a entrar en la polémica tras insinuar que Paul Michael y Elías Montalvo tuvieron una aventura amorosa. Durante la transmisión en vivo del programa ‘La noche habla’, Spraggon reveló detalles nunca antes mencionados, a lo que el propio Montalvo respondió sobre los rumores que lo vinculan con el cantante peruano, conocido por su paso en la orquesta 'Combinación de La Habana' y por su relación sentimental con la expareja del futbolista peruano Cristhian Cueva.

La polémica que envuelve a Paul Michael y Elías Montalvo

Cuando se le preguntó sobre la supuesta aventura amorosa entre Paul Michael y Elías Montalvo, Renzo Spraggon, hablando por vía telefónica, no titubeó y alimentó los rumores sobre el vínculo entre ambas celebridades: "Me llegó el rumor de que ellos tenían algo. Yo no lo confirmo, pero me llegó ese comentario", dijo. Posteriormente, ante las reiteradas preguntas de la conductora del programa 'La noche habla', el modelo argentino reiteró que, a pesar de no confirmarlo con pruebas, se dejó llevar por las habladurías del entorno mediático: "Te soy sincero, solamente me habían dicho que mucha gente hablaba de que ellos andaban juntos. Es lo único que te puedo decir", sentenció.

La respuesta de Elías Montalvo ante los rumores que lo vinculan con Paul Michael

Ante la atenta mirada del invitado del programa, Elías Montalvo respondió tajantemente a las declaraciones de Renzo Spraggon sobre su supuesta aventura con el cantante de la 'Orquesta Candela' y actual pareja de Pamela López: ''Es cierto que parábamos juntos, no tiene nada de malo. A no ser que tengan pruebas de nosotros chapando o estar agarrados de la mano. ¡Qué saquen las pruebas donde las tengan!'', aseveró.