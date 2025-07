Aída Martínez y la vez que confesó que estuvo embarazada de Julián Legaspi, pero lo perdió: "De la cólera tuve una hemorragia"

Aída Martínez reveló que Julián Legaspi, famoso actor y su expareja, nunca le pagó la reparación civil de S/250 ni cumplió con el trabajo comunitario al que fue sentenciado tras agredirla. “La reparación civil fue por 250 soles, que nunca me los dió y tampoco me interesó que me los dé porque para mí fue una burla y le mandaron a hacer jornada, que nunca hizo y ahí quedó”, señaló la modelo recientemente en el programa ‘Entrometidos’ de Willax.

A raíz de esas declaraciones, volvió a hacerse viral la entrevista que la influencer le concedió tiempo atrás a Trome, en la que confesó que perdió un hijo de Legaspi, luego de que él se fuera de “juerga”, lo que, según contó, le provocó una “hemorragia” debido a la cólera que sintió en ese momento.

Aída Martínez reveló haber estado embarazada de Julián Legaspi

La modelo de 35 años, Aída Martínez, reveló en 2024 que estuvo embarazada de Julián Legaspi, protagonista de la película peruana ‘Vaguito’. Sin embargo, perdió al bebé cuando tenía dos meses y medio de gestación. “No fue por agresión. Fue una discusión que tuvimos muy fuerte. Se fue a juerguear, y de la cólera que tuve en ese momento, tuve una hemorragia”, contó la influencer, quien en ese entonces tenía 20 años.

Aclaró también que el embarazo no fue planificado, pero que ambos conversaron sobre el tema y decidieron asumirlo juntos. Durante un tiempo, su relación se fortaleció, aunque posteriormente surgieron hechos de violencia que terminaron con denuncias en la comisaria. Según Aida, el exactor de ‘AFHS’ lamentó lo sucedido y le pidió disculpas, pero ella optó por no darle otra oportunidad. “Lloré lo que tenía que llorar y ya”, le dijo tiempo atrás a Trome.

¿Aída Martínez le guarda rencor a Julián Legaspi?

En la misma entrevista, Aída Martínez reveló que no le guarda rencor a su expareja, Julián Legaspi, con quien estuvo con él casi dos años y vivió difíciles momentos a su lado.

“He sido rencorosa pero ahora ya no, se me fue eso del corazón. Hombre que te pega una vez te va a pegar toda su vida. Hombre que te es infiel, lo será toda la vida”, señaló la arequipeña, quien saltó a la fama en la farándula tras sostener una relación clandestina con el cantante cubano Dayron Martín quien estaba con la exvedette Anelhí Arías.