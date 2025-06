Jorge Luna lanzó su marca de ropa 'Equisde', y desde su lanzamiento ha ganado terreno en los principales centros comerciales del país, donde los clientes pueden encontrar prendas con diseños innovadores que reflejan la esencia del comediante.

Curiosamente, una peruana que visitaba un establecimiento de ropa entró a ver las prendas que promocionaba el comediante de 'Hablando Huevadas' y se sorprendió por los elevados precios de algunas de ellas.

Peruana se sorprende por los precios de la marca de ropa de Jorge Luna

Mientras recorría el lugar con una amiga, la peruana no pudo evitar detenerse frente a las poleras 'Equisde', de estilo básico y en una variedad de colores. Al ver el precio, se sorprendió al descubrir que cada una costaba S/329,00.

Más adelante, se topó con unos polos que llamaron su atención, con un precio de S/169,00, y una gorra que estaba disponible por S/69,99. Finalmente, sus ojos se posaron en un jogger, que lucía cómodo y moderno, con un precio de S/189,90.

La peruana consideró elevados los precios de la ropa de Jorge Luna. Foto: Composición LR/ TikTok

Redes sociales bromean por los precios de la marca de ropa de Jorge Luna

El video, compartido en la cuenta de TikTok de Yanely Salcedo, se viralizó rápidamente y causó furor en las redes sociales. Los usuarios no tardaron en hacer bromas sobre lo sucedido, comentando lo sorprendidos que estaban por los precios de la marca 'Equisde' de Jorge Luna.

Muchos se quejaron de que las prendas estaban demasiado caras y que, por ese precio, podrían conseguir algo similar en marcas más conocidas. "Me sale más barato en Adidas", "Ese Jorge Luna tiene la realidad alterada", "Demasiado caro, no lo compraría", "Ni 'H&M' se atrevió a tanto", "Hasta los precios dan risa", fueron solo algunas de las reacciones más destacadas. Sin duda, el humor de los internautas no perdonó la cifra, dejando claro que, aunque la marca sea popular, los precios no pasaron desapercibidos.