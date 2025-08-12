Evelyn Vela confirma que tuvo relación con Cristian Castro y expone cómo la conquistó: "Me deslumbré"

Durante años, los rumores sobre un supuesto romance entre Evelyn Vela y Cristian Castro circularon en la prensa de espectáculos sin confirmación oficial. Las especulaciones surgieron tras algunas apariciones públicas y mensajes en redes sociales que alimentaban la curiosidad del público. Sin embargo, hasta ahora, la exbailarina peruana había preferido guardar silencio sobre el vínculo que la unió al cantante mexicano, quien acaba de confirmar su regreso a Perú con un esperado concierto.

Eso cambió cuando Vela decidió hablar sin filtros en el pódcast 'Café con la Chevez', donde reveló por primera vez que sí mantuvo una relación sentimental con el intérprete de 'Azul'. "Me deslumbré por el hijo de la Vero", confesó, dejando claro que no se trató de una simple amistad. Su testimonio no solo confirma lo que por años fue una incógnita, sino que también ofrece detalles íntimos sobre cómo comenzó todo.

Evelyn Velez sobre su romance con Cristian Castro. Foto: captura YouTube

Evelyn Vela confirma que tuvo relación con Cristian Castro

Evelyn Vela no dudó en confirmar que tuvo una relación con Cristian Castro. "Sí", dijo cuando fue consultada por Carla Chevez respecto a si el aclamado cantante mexicano fue su novio. Con ello, despejó cualquier duda sobre los rumores que la vincularon a él desde hace años.

Sin embargo, la recordada 'Reina del Sur Peruana' también reveló que la personalidad de Cristian fue un factor complicado. "Es una persona que un día te ama y al otro día de odia. Creo que es bipolar", comentó, dejando entrever que sus cambios de ánimo afectaron la dinámica entre ambos.

¿Cómo comenzó la relación entre Cristian Castro y Evelyn Vela?

En medio del romance, Cristian Castro le propuso a Evelyn Vela mudarse con él a Nueva York. La oferta fue directa, pero ella no lo pensó dos veces. "Imagínate, si recién estábamos saliendo y voy a dejar a mis hijos. No hay forma", afirmó. La propuesta le pareció precipitada y fuera de lugar. Vela dejó claro que su prioridad siempre ha sido su familia.

Al final de la entrevista, Evelyn contó que el acercamiento comenzó por redes sociales y luego se trasladó al plano personal. Aunque la historia no tuvo un final romántico, ella lo considera real y resumió lo que sintió en ese momento con una frase que lo dice todo: "Me deslumbré por el hijo de la Vero".