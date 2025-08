Concierto: Billy Idol regresa a Lima

Tres años después de su concierto en Lima, Billy Idol confirmó su regreso a Sudamérica como parte de la gira ‘It’s a Nice Day To… Tour Again!’. El rockero de 69 años retoma las presentaciones en vivo tras el lanzamiento de su disco Dream Into It y la presentación de su documental Billy Idol Should Be Dead en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York.

Su nueva presentación en Perú fue confirmada a través de un comunicado. La empresa que trajo a Depeche Mode y The Cure está a cargo del concierto. “Leyenda viva del punk y emblema del rock rebelde de los 80, confirma su regreso a Lima. El ícono británico se presentará en Arena 1 el sábado 22 de noviembre, marcando su esperado reencuentro con el público peruano”.

En abril, con el lanzamiento de Dream Into It, Billy Idol volvió a los primeros lugares. El disco incluye el single 77 (feat. Avril Lavigne). “Logra su primer éxito en el Top 10 de la lista de ventas de álbumes de Billboard, con casi 34 años de antigüedad. Su nuevo álbum, Dream Into It, debuta en el número 7 de la lista, publicada el 10 de mayo. Este proyecto es el primero de estudio del icónico rockero en más de una década, desde Kings & Queens of the Underground de 2014. Dream Into It también debuta en las listas de álbumes de vinilo (n.° 19), ventas de álbumes en tiendas independientes (n.° 21) y álbumes independientes (n.° 41)”, señaló en mayo la revista Billboard.

"Volví a Inglaterra triunfante y casi lo arruino"

En 2024, lanzó una edición de Rebel Yell por los 40 años del disco. A fines de ese año, el cantante participó en el homenaje a Ozzy Osbourne cuando ingresó como solista al Salón de la Fama del Rock & Roll.

En el documental Billy Idol Should Be Dead (Billy Idol debería estar muerto) dirigido por Jonas Åkerlund, repasa su carrera como músico y actor y entrega material inédito. La cinta ha sido definida como un viaje “crudo y fascinante” sobre la vida de excesos de un ícono rebelde que sobrevivió a una sobredosis y que ahora puede relatar esa etapa que lidió acompañado del ascenso meteórico de su carrera. “No pensábamos en lo peligroso que era. De hecho, uno piensa todo lo contrario”, dice Idol en declaraciones citadas por New York Post acerca de su conquista de Estados Unidos.

“La leyenda del punk rock sufrió una sobredosis casi fatal en 1984, después de convertirse en una de las primeras sensaciones de MTV con éxitos como Dancing With Myself, White Wedding y Rebel Yell. ‘Hubo un momento en el que, ya sabes, cumplí con lo que me había propuesto. Volvía a Inglaterra triunfante, y casi lo arruino’.

Aunque fue nominado al Salón de la Fama del Rock & Roll este año y no ingresó, Billy Idol lleva un par de décadas de “renacimiento artístico”. Ha confirmado presentaciones en países como Chile, Argentina y México. La producción del concierto en Lima anunció que la preventa de entradas inicia este viernes.