El cantante colombiano Maluma no dudó en darle consejos a la madre que llevó a un bebé de un año a su concierto en México. | Foto: composición LR/Instagram/Maluma

Durante un último concierto en México, Maluma interrumpió el espectáculo al notar entre el público a una mujer con un bebé en brazos. El cantante colombiano, visiblemente incómodo, se dirigió directamente a la fan para expresar su preocupación por la presencia del menor en un ambiente de alto volumen. "¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están de la p** mier**, donde el sonido está durísimo?", cuestionó.

El momento fue captado por varios asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando opiniones divididas entre quienes apoyaron la postura del artista y quienes consideraron que su intervención fue excesiva.

Maluma confronta a una fan que llevó a su bebé a concierto

Antes de retomar el concierto en México, Maluma ofreció una recomendación directa a la fan mientras todo el recinto escuchaba en silencio. "La próxima vez, protéjale los oídos o algo. La verdad, eso es un acto de irresponsabilidad y usted lo estaba meneando como si fuera un juguete", afirmó con tono firme, pero sin insultos.

El regaño no fue improvisado ni superficial. El cantante colombiano, quien en 2024 se convirtió en padre de una niña llamada Paris, fundamentó su reacción en su experiencia personal. "Ese niño no quiere estar ahí. Te lo digo con todo cariño y respeto, ya que soy papá", afirmó, antes de agregar que él nunca hubiera llevado a su pequeña, con un año, a un concierto. "Para la próxima vez, sea más consciente, ¿vale?", puntualizó.

Polémica por la reacción de Maluma ante madre que llevó a su bebé a concierto

El video del momento circuló ampliamente en plataformas como X (antes Twitter), TikTok e Instagram. Muchos usuarios respaldaron a Maluma, destacando su sensibilidad como padre y su preocupación por la salud auditiva del bebé. "¡De acuerdo al 100%! No son lugares para niños. Si se arma una corredera, si alguien se pone violento...", escribió una usuaria.

Otros, sin embargo, criticaron la forma en que se dio el regaño por parte del colombiano. "Maluma debe aprender que se felicita en público y se corrige en privado”, comentó otro internauta. También surgieron voces que cuestionaron la falta de regulación por parte de los organizadores del evento, quienes permitieron el ingreso del menor sin protección auditiva ni restricciones de edad.