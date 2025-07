El reciente enfrentamiento entre Toño Jáuregui y Salim Vera ha reavivado las tensiones dentro de Libido, una de las bandas de rock más emblemáticas del Perú. A través de su cuenta de Instagram, el cantante dejó en claro en sus redes sociales que no tiene intención alguna de volver a reunirse con sus antiguos compañeros, descartando por completo un próximo reencuentro del cuarteto. Ante ello, el recordado bajista respondió con firmeza: “Salim, Libido somos los cuatro, no solo tú y Manolo. ¿Qué más te molesta?”.

Este intercambio se dio tras la difusión de un comentario en Instagram en el que un seguidor expresó: “Hay más razones para que se junten que para que se separen”. De inmediato, Toño Jáuregui comentó: “Explícale a Salim”. Esto provocó la reacción del intérprete de 'En esta habitación', quien cuestionó duramente a su exbajista: “Explícales tú, Toño. Explícales por qué no queremos trabajar contigo. ¿Por qué me mencionas a mí? (…) Deja de victimizarte. A mí no me pongas como el malo de la película”.

Mensaje de Toño Jáuregui. Foto: Instagram

Toño Jáuregui le responde a Salim Vera tras polémico enfrentamiento por reencuentro de Libido

Tras el contundente mensaje de Salim Vera, Toño Jáuregui decidió replicar a través de sus redes sociales, destacando la esencia colectiva de la banda que marcó a toda una generación y afirmó que la agrupación siempre estuvo compuesta por él, Salim, Manolo Hidalgo y Jeffry Fischman.

El intercambio de mensajes en redes sociales sorprendió a los seguidores de Libido, quienes aún guardaban la esperanza de un nuevo show con la formación original. Cabe recordar que en 2024, el grupo protagonizó un histórico reencuentro que culminó con un multitudinario concierto en el estadio Nacional y varias presentaciones en distintas ciudades del país, un hecho que parecía abrir las puertas a futuros proyectos conjuntos.

Mensaje de Salim Vera. Foto: Instagram

¿Libido volverá a juntarse para un próximo concierto?

Pese a ese esperado reencuentro del 2024, las posibilidades de repetir la hazaña hoy lucen prácticamente imposibles. Salim Vera, actual vocalista de Libido, fue enfático al descartar una nueva reunión con Toño Jáuregui y Jeffry Fischman. “No creo que vuelva a ser. Al menos yo no creo que vuelva a hacer lo del pasado”, señaló el cantante en una reciente entrevista, zanjando así cualquier especulación.

Por su parte, Manolo Hidalgo, guitarrista de la banda, también dejó claro que aquella serie de conciertos fue algo puntual y casi catártico. “El 2024 hicimos un pequeño break. Hicimos un reencuentro con los compañeros de Libido de hace 20 años (…) Fue como sacarnos el clavo de algo pendiente con nuestros amigos del pasado. Se dio, felizmente. Ahora cada uno sigue sus proyectos como fue antes del reencuentro”, explicó en diálogo con Trome.

Con su reciente mensaje Salim insistió en que tiene muy claro por qué no se dará otra reunión: “La gente no tiene nada que explicarme y más cuando tengo clarísimo por qué no nos reuniremos de nuevo. Deja de victimizarte. Tú sabes bien que no es así”.