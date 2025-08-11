HOYSuscripcion LR Focus

¿A qué se dedica Lourdes Sacín y cómo su polémica relación con Andy V afectó su carrera como periodista?

La periodista Lourdes Sacín, quien conoció a Andy V en 2013 cuando cubría un programa de reality, admitió que su vida profesional se vio afectada por la atención mediática y escándalos en su relación.

Lourdes Sacín tuvo una polémica relación con Andrés Olano Castro, mejor conocido como Andy V.
Lourdes Sacín tuvo una polémica relación con Andrés Olano Castro, mejor conocido como Andy V.

Lourdes Sacín, exreportera de Reporte Semanal en Latina Televisión, relató en una entrevista en el programa de Magaly Medina que su romance con Andy V significó un punto de quiebre definitivo en su trayectoria como periodista en la televisión abierta.

La periodista conoció a Andrés Olano Castro, mejor conocido como Andy V, en 2013, mientras cubría para su programa el reality Bienvenida la Tarde. La cercanía generada durante esa cobertura derivó en una relación sentimental que, según recuerda Sacín, coincidió con un abrupto descenso en su presencia en los medios de señal abierta.

PUEDES VER: Andy V se reinventa luego de su fallido matrimonio con Susy Diaz: ¿qué hace actualmente?

lr.pe

La polémica relación amorosa entre Andy V y Lourdes Sacín

Durante los años que duró la relación, esta fue objeto de atención constante por parte de la prensa de espectáculos debido a las reiteradas denuncias de infidelidad, discusiones públicas y exposiciones mediáticas. La exposición de su vida personal y las repercusiones mediáticas de la relación afectaron de forma directa su desempeño laboral.

Lourdes Sacín: Su historia de amor y decepción con Andy V - ATV

Lourdes Sacín y Andy V se conocieron en 2013 cuando la periodista cubría para el programa Bienvenida la Tarde. Foto: ATV

Si bien la periodista continuó participando en espacios de televisión por cable y en trabajos de corresponsalía, no logró retomar su lugar en la televisión de señal abierta ni los ingresos asociados a esa etapa de su carrera. En marzo de 2024, durante una entrevista con el programa Magaly TV: La Firme, Sacín manifestó que su vida profesional se vio truncada por esta decisión personal y añadió que, hasta la fecha, le resulta doloroso recordar el momento en que se alejó de la labor periodística en televisión abierta.

PUEDES VER: Doctor Fong evitó responder sobre Muñequita Milly y envió a su abogada: "Es una estrategia legal"

lr.pe

La separación con Andy V estuvo marcada por denuncias de violencia física y psicológica interpuestas por Sacín, así como por acusaciones cruzadas en los medios de comunicación. En 2020, la periodista volvió a denunciar a su expareja por un presunto intento de feminicidio.

Lourdes Sacín se dedica actualmente a compartir en su cuenta de Instagram su día a día y las actividades que realiza. Foto: Instagram de Lourdes Sacín

Lourdes Sacín se dedica actualmente a compartir en su cuenta de Instagram su día a día y las actividades que realiza. Foto: Instagram de Lourdes Sacín

¿A qué se dedica actualmente Lourdes Sacín?

Lourdes Sacín actualmente se dedica a compartir su día a día y sus actividades en sus redes sociales. En ellas, la periodista publica fotos y videos con su familia, y también se presenta como periodista, blogger y comunicadora. Además, acumula más de 75,000 seguidores en su cuenta de Instagram.

