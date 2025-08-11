HOYSuscripcion LR Focus

Doctor Fong evitó responder sobre Muñequita Milly y envió a su abogada: "Es una estrategia legal"

La abogada del médico cirujano, Rosa Bartra, atendió las preguntas en representación del doctor Fong sobre el fallecimiento de la cantante Muñequita Milly en abril de 2024.

Flor Sheiza, conocida como Muñequita Milly, falleció en abril de 2024 tras someterse a una liposucción.
Flor Sheiza, conocida como Muñequita Milly, falleció en abril de 2024 tras someterse a una liposucción.

En abril de 2024, la cantante Muñequita Milly falleció tras varios días de intensos dolores a raíz de una intervención quirúrgica a cargo del doctor Víctor Barriga Fong. Desde entonces, el caso continúa para determinar la responsabilidad del médico y las acciones penales sobre el involucrado.

En este contexto, el cirujano comunicó que ofrecería una entrevista al canal América TV acerca de las investigaciones. Sin embargo, la abogada del cirujano, Rosa Bartra, se pronunció en nombre de su cliente. "Fue un consejo mío y una estrategia legal", sostuvo la excongresista.

lr.pe

Abogada de Doctor Fong responde preguntas sobre el fallecimiento de Muñequita Milly

En 'Evidencia Oculta' de América TV, se le consultó a Rosa Bartra por qué la clínica dio de alta a Muñequita Milly a pesar de que sentía dolores tras salir de la operación quirúrgica. "La decisión del alta se corresponde con su evolución. Era una paciente que tenía el dolor controlado y los signos vitales estables", expresó la representante legal del doctor Fong.

Además, la periodista del programa preguntó por qué la clínica Santa Catalina no pudo atender a Flor Sheiza y realizarle una placa, lo que forzó el traslado a otro centro médico. La abogada del cirujano Víctor Barriga Fong justificó esta decisión, ya que la institución donde se realizó la intervención contaba con convenios con otras entidades. Por tanto, según Bartra, la medida formaba parte del protocolo en caso de que el paciente necesitara cuidados intensivos.

lr.pe

¿Cómo falleció Muñequita Milly?

En 2024, Flor Sheiza encontró las redes sociales del doctor Fong, quien realizaba servicios estéticos y se presentaba por haber atendido a varias figuras de la farándula peruana. De esta manera, Muñequita Milly acudió a la clínica Santa Catalina para someterse a lipoabdominoplastia, operación quirúrgica que se llevó a cabo el 27 de marzo.

Al día siguiente, la cantante desarrolló una infección generalizada llamada peritonitis, la cual causó fuertes dolores en el abdomen. Debido a las molestias, la clínica, que en un inicio dio de alta a la artista, optó por trasladar a la paciente a otro centro médico. Finalmente, el 3 de abril, Muñequita Milly falleció tras pasar varios días en el quirófano.

