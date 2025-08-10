HOYSuscripcion LR Focus

'Kiko' decepciona a sus fans: seguidores denuncian que no se tomó fotos con ellos pese a pago previo de 70 soles

Seguidores que pagaron 70 soles por una foto con ‘Kikodenunciaron que el artista no asistió a la sesión de fotos, lo cual generó indignación y reclamos por la desorganización del evento.

Seguidores denuncian incumplimiento, después de pagar 70 soles para tomarse una foto con ‘Kiko’ después de la función de su circo.
Seguidores denuncian incumplimiento, después de pagar 70 soles para tomarse una foto con ‘Kiko’ después de la función de su circo. | Foto: Composición LR/ TikTok

El actor Carlos Villagrán se encuentra en el ojo de la tormenta por no asistir a una sesión de fotos con sus fans, posterior a una función en el circo, pese a que previamente ellos ya habían abonado la suma de 70 soles. La controversia surgió durante un evento en el que se esperaba la presencia del recordado actor que interpreta a 'Kiko'. Según los encargados de la organización, el artista de 81 años se encontraba delicado de salud debido a una bronquitis provocada por el clima frío y húmedo de Lima. Pese a su estado, decidió cumplir con su presentación de su circo por el compromiso profesional y contrato firmado. Sin embargo, se aclaró que las fotografías con el público, que son posteriores a su función, no dependían de la empresa organizadora, sino directamente del artista, lo que generó molestias entre los asistentes.

Uno de los fanáticos presentes tomó la palabra para manifestar su malestar. Reconoció que comprendía la situación médica del actor, pero cuestionó la falta de comunicación desde el inicio del evento. Según dijo, hubiera sido importante informar desde la puerta que el artista no podría tomarse fotos por su delicado estado de salud.

Fans de ‘Kiko’ reclaman por fotos canceladas tras pagar merchandising y entrada al evento en Lima

La seguidora insistió en que su reclamo no era un ataque personal contra el intérprete de “Kiko”, sino una demanda de respeto hacia el público. Señaló que la mayoría había acudido motivada por la posibilidad de conocerlo en persona y retratar el momento. Además, muchos habían adquirido merchandising como muñecos y polos oficiales, lo que incrementaba la sensación de haber invertido tiempo y dinero en vano.

Durante el intercambio, los señores encargados de la organización intentaron explicar que el artista estaba hospedado en un hotel cercano y que no tuvieron forma de prever exactamente cómo se encontraba su estado de salud hasta poco antes de su llegada. Aun así, el público consideró insuficiente la respuesta, especialmente porque el show se realizó de forma normal, sin mostrar señales visibles que impidieran que el actor mexicano pudiera hacer una sesión breve de fotos con ellos.

Fans molestos por reprogramación de fotos y desorganización en evento con ‘Kiko’

Otro punto de tensión fue el hecho de que muchos asistentes habían viajado desde lugares lejanos para asistir al evento. Algunos señalaron que no podrían regresar al día siguiente, cuando supuestamente se reprogramarían las fotografías, debido a limitaciones de tiempo y dinero. Este aspecto incrementó la frustración y la sensación de desorganización por parte de los responsables.

Finalmente, la organización reiteró que el problema escapaba a su control y que la decisión final correspondía al propio artista. Prometieron que al día siguiente sí se permitiría la toma de fotos, pero para varios de los presentes, esa promesa llegaba demasiado tarde. La escena dejó un sabor amargo entre los fans, que esperaban una experiencia más cercana y memorable con el ídolo de su infancia.

