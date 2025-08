Steve Palao, conocido por su participación en realities y por su vínculo con una reconocida familia mediática, fue captado por las cámaras del programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ en medio de una fuerte polémica. El motivo de la controversia es la reciente declaración de Beatriz Cahuas, quien aseguró públicamente que tiene una hija de siete años con él.

La denuncia no solo remeció las redes sociales, sino que también reavivó cuestionamientos sobre la responsabilidad emocional y económica de algunos personajes públicos en temas familiares. Según Cahuas, Palao no solo ha evitado a la menor, sino que además se niega a reconocerla como su hija, lo cual ha generado indignación entre muchos usuarios.

Steve Palao se pronuncia tras denuncia de Beatriz Cahuas, quien exige pensión justa para su hija

Durante el encuentro con el reportero de ‘Amor y Fuego’, Steve Palao fue consultado por su presunta relación de una década con Cahuas, la madre de su hija. Sin embargo, lejos de confirmar o entrar en detalles, Palao respondió escuetamente: “Es lo que dicen”, mencionó el último ganador de ‘El Gran Chef’.

El mismo Steve Palao, en sus declaraciones ante cámaras, admitió sentirse apenado por la situación. “Me da mucha pena lo que pasa porque hay una niña de por medio… y que no se debería hacer, que no es justo, pero la justicia tendrá que ver”, expresó. Por su parte, Beatriz Cahuas ha dejado claro que no se quedará de brazos cruzados. Consciente de sus derechos y del bienestar de su hija, ha decidido emprender una acción legal para obtener una pensión alimentaria justa. Para ello, será representada por la reconocida abogada Rosario Sasieta, conocida por su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres y niños en el Perú.

Chats revelan presunta indiferencia de Steve Palao hacia su hija y reavivan debate por pensión alimentaria

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el monto que actualmente estaría recibiendo la menor como pensión: entre 400 y 600 soles mensuales. La expareja de Steve Palao también mostró sorprendentes mensajes que intercambió con el progenitor de Gloria, Lorelein, Said y Austin Palao. En los mensajes, Steve Palao le hace un duro reclamo. "Tú te embarazaste, yo te di para comprarte una pastilla", se lee en el chat.

Los mensajes, según Beatriz Cahuas, forman parte del patrón de indiferencia que ha mostrado Steve desde el embarazo. Además, la revelación pone en entredicho la imagen pública del popular ‘Thor’, quien había evitado referirse al tema bajo el argumento de que no quería exponer a su hija. Sin embargo, la difusión de estos chats refuerza el pedido de la madre para que se reconozcan legal y económicamente los derechos de la menor.