Alejandra Baigorria se molestó con Said Palao, lo que llevó al chico reality a recurrir a sus hermanas con la intención de que calmarán a su esposa y ayudarán a resolver el conflicto. Sin embargo, cuando Gloria y Lorelein Palao se acercaron a la camioneta de la ‘gringa de Gamarra’ para preguntarle qué había pasado, ella les pidió que se retiren. “Váyanse, pues. Said sabe que no me gustan esas cosas”, dijo furiosa la empresaria.

Todo se originó porque Said Palao quiso llevar a Alejandra Baigorria a grabar a un cementerio, como se vio en el reciente del reality de YouTube ‘Los Palao’. La idea no fue del agrado de la exintegrante de ‘Esto es guerra’, quien se negó rotundamente a participar en la grabación.

Alejandra Baigorria les pide a sus cuñadas que se vayan

Cuando las hermanas de Said Palao se acercaron a la camioneta de Alejandra Baigorria para interceder por él y entender el motivo de su incomodidad, la empresaria reaccionó y les pidió que se fueran.

"¡Váyanse, pues! Said sabe que no me gustan estas cosas. Yo lo puedo apoyar en todo, pero eso no, no me gusta. Ya le he dicho que no, no hay forma. Yo soy muy sensible con esas cosas, me da un susto y me da un paro ahí. (…) Yo mando a la conch#$%”, expuso la rubia, mientras las hermanas se reían.

Además, contó cómo Said la habría engañado para llevarla al cementerio. “A mí Said me dijo que íbamos a comer y hacer algo en familia y me trae al cementerio. Said va a dormir en el sillón hoy", señaló.

A pesar del momento, sus cuñadas, Gloria y Lorelein, lograron convencerla y finalmente Alejandra Baigorria accedió a acompañarlas a grabar un recorrido por el cementerio.

Said Palao se disculpa con Alejandra Baigorria por vestirse de mujer

Durante uno de los episodios del reality ‘Los Palao’, Lorelein Palao retó a Said a que se vista de mujer y salga a la calle. Si bien la escena generó muchas risas, el modelo se anticipó a la reacción que podría tomar su esposa, Alejandra Baigorria y le pidió disculpas públicas.

“Quisiera pedirle perdón a mi hija y a mi esposa por lo que están a punto de ver”, compartió el también judoca. La escena se hizo viral en redes y los usuarios felicitaron a Said por afrontar el reto pese a lo vergonzoso que podría ser.