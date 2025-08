Xiomy Kanashiro 'sepulta' a Chechito y lo rechaza tras confesiones en 'El valor de la verdad': "Ni con la luz apagada"

La modelo Xiomy Kanashiro se pronunció tras las declaraciones del cantante Sergio Romero, más conocido como Chechito en ‘El valor de la verdad’. La pareja de Jefferson Farfán fue tajante al señalar que no le parece atractivo en ningún sentido el artista de música chicha. Así mismo, fue muy clara en descartar las especulaciones de un acercamiento con Chechito durante la grabación de un videoclip.

Xiomy Kanashiro responde sin filtros luego de la aparición de Chechito en 'El valor de la verdad'

Durante la emisión de su podcast ‘¿Ahora qué?’, Xiomy Kanashiro fue consultada sobre si tendría algún interés amoroso con Deyvis Orosco, Christian Domínguez o Chechito, muy populares en la farándula peruana. De esta forma, la modelo lo descartó, incluso de forma ficticia.

“Definitivamente, acá si me mato. No hay forma. Me mato, me mato, me mato. Deyvis Orosco, Christian Domínguez y ‘Chechito’. No hay forma. Te juro que no tendría [ningún romance] con ninguno. Ni con la luz apagada. Definitivamente, no es mi gusto”, comentó.

Por otro lado, comentó que le gustan los hombres morenos, haciendo una clara referencia a su pareja Jefferson Farfán.

Xiomy Kanashiro explicó videoclip que grabó con Chechito

La joven influencer comentó que el videoclip ‘Chica mentirosa’ junto a Chechito solo se realizó como un tema laboral. Aclaró que el cantante estaba muy nervioso. “No pasó nada. Absolutamente nada. Ni un beso. Nada, nada. Solamente fui a grabar el videoclip y obviamente le di toda la confianza necesaria porque Chechito estaba bien nervioso. Yo le dije: ‘Oye, cálmate, agárrame con confianza’. Eso es un videoclip de amor, se tiene que ver conexión, se tiene que ver superchévere y lo ayudé”, explicó.