Leslie Shaw se encuentra en el ojo público tras compartir un video en el que lanza múltiples acusaciones contra Chechito, luego de que este dejara entrever un presunto affaire durante su participación en 'El valor de la verdad'. Según la cantante, esa versión sería totalmente falsa. Además, lo amenazó al decir que su novio podría enfrentarlo.

Tras estas declaraciones, 'El Prefe', actual pareja de Leslie Shaw, publicó una historia en Instagram que llamó la atención: compartió una canción acompañada de la frase "Tú mencionas mi nombre y la cara yo te exploto", lo que fue interpretado como una posible indirecta dirigida a Chechito.

Foto: captura de pantalla

Leslie Shaw acusa a Chechito de dañar su imagen

Leslie Shaw no solo manifestó su incomodidad ante la evasiva respuesta de Chechito, sino que fue más allá al responsabilizarlo de perjudicar tanto su reputación como su relación sentimental. “Yo jamás estaría con él, he compartido con él en la marcha y me tomé fotos en su cumpleaños. Íbamos a hacer una canción, pero con lo que escribió no pasó nada”, declaró la cantante.

Además, Leslie aprovechó para tomar distancia del joven artista, a quien calificó de “igualado”. En el mismo video, mostró una gorra Gucci y aseguró que era original, dejando entrever que Chechito usaría artículos falsificados. La tensión aumentó cuando lanzó una advertencia que muchos tomaron como amenaza: “Mi novio te va a sacar la m* cuando vaya a Perú”.

'El Prefe' y su indirecta a Chechito en Instagram

'El Prefe' reapareció en redes sociales tras la polémica y compartió una fotografía suya acompañada de la canción 'B.E.D' de Big Lois, incluyendo la frase "Tú mencionas mi nombre y la cara yo te exploto", junto a emojis de picardía.La publicación no pasó desapercibida y generó diversas reacciones en redes sociales, pues muchos usuarios interpretaron el mensaje como una indirecta dirigida a Chechito, tras su silencio respecto al presunto affaire con Leslie Shaw.