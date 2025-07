La participación de Chechito en un reciente episodio de 'El valor de la verdad' desató una fuerte polémica en el entretenimiento peruano. El joven cantante enfrentó una pregunta directa sobre su vínculo con Leslie Shaw: “¿Tuviste un romance con Leslie Shaw?”. Sin embargo, antes de que pudiera dar una respuesta, uno de sus acompañantes presionó el botón rojo, impidiendo que la verdad saliera a la luz.

Este silencio encendió la furia de Leslie Shaw, quien no tardó en pronunciarse. A través de sus redes sociales, la cantante negó cualquier tipo de vínculo sentimental con Chechito, calificó su actitud de desleal y anunció el fin de la relación de amistad que los unía. “Que apreten el botón y que no aclare nada sabiendo que yo tengo mi novio es de m******, es un m******”, expresó.

Leslie Shaw acusa a Chechito de dañar su imagen

Leslie Shaw no solo expresó su molestia por la evasiva pregunta de Chechito, sino que fue más allá al acusarlo de afectar su imagen y su relación sentimental. “Yo jamás estaría con él, he compartido con él en la marcha y me tomé fotos en su cumpleaños. Íbamos a hacer una canción, pero con lo que escribió no pasó nada”, declaró.

Además, Leslie aprovechó el momento para marcar distancia con el joven artista, a quien tildó de “igualado”. En el mismo clip, mostró una gorra Gucci asegurando que era original, mientras dejaba entrever que Chechito usaba productos falsos. La tensión escaló aún más cuando lanzó una "amenaza": “Mi novio te va a sacar la m***** cuando vaya a Perú”, encendiendo el debate.

La pregunta que desató la polémica en 'El valor de la verdad'

Todo comenzó durante la grabación del programa conducido por Beto Ortiz, donde Chechito enfrentó varias preguntas sobre su vida personal. Una de ellas fue: “¿Tuviste un romance con Leslie Shaw?”. Antes de que el cantante pudiera responder, uno de sus invitados presionó el botón rojo. El hecho fue percibido para dejar abierta la especulación sobre una posible relación entre ambos. Este gesto fue interpretado por Leslie Shaw como una falta de respeto hacia ella y su pareja. La artista consideró que este hecho pone en entredicho su reputación.