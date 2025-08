Chechito se encuentra en medio de la polémica con Leslie Shaw, luego de que en ‘El valor de la verdad’ se dejara entrever que ambos habrían tenido un ‘affaire’, lo que desató la molestia de la cantante. En diálogo con ‘Amor y fuego’, el intérprete de chicha confirmó que tuvo una conversación con la rubia tras las amenazas en las que ella aseguraba que su pareja, ‘El Prefe’, lo iba a agredir.

El cantante también manifestó su incomodidad después de que Leslie Shaw afirmara que vestía ropa falsa, acusación que fue desmentida por el influencer George Rubin. Ante las burlas, Chechito afirmó que no ve problema en usar ropa de Gamarra o falsa y defendió que el valor de una persona no depende de las marcas. “Todos se acomodan a sus posibilidades. Si tiene niveles, tiene que tener niveles para defenderse y hablar bonito. La ropa no hace a la persona. Mono que se viste de seda, mono se queda”, afirmó, avivando la controversia.

Chechito le pidió disculpas a Leslie Shaw

El popular intérprete de música chicha, cuyo nombre real es Sergio Romero, reconoció que cometió un error al no haber aclarado que no tuvo un romance con Leslie Shaw, motivo por el cual decidió pedirle disculpas directamente. “Lo hice (pedir disculpas) de manera interna y ya de manera pública. Si desea que se siga armando más cosas, que siga hablando sola, yo no pienso decir nada más”, comentó.

Además, Chechito cuestionó la actitud de la ‘Gringa’ al menospreciarlo como cantante y compositor. “Lo de ‘hay niveles’, se lo dice a todo el mundo. Quiere ser cumbiambera y se pelea con todos los cumbiamberos”, señaló, para luego explicar que solo tiene tres años de carrera y que recién está empezando a componer.

Leslie Shaw explota contra Chechito y lo amenaza

A través de sus redes sociales, Leslie Shaw negó rotundamente cualquier vínculo sentimental con Chechito y dio por terminada la amistad que mantenían. “Yo jamás estaría con él, he compartido con él en la marcha y me tomé fotos en su cumpleaños. Íbamos a hacer una canción, pero con lo que escribió no pasó nada”, señaló.

Eso no fue todo porque mostró la gorra Gucci que llevaba y acusó a Chechito de usar ropa falsa. “Esta sí es Gucci de verdad, no como toda la ropa falsa que usas”, dijo entre burlas. Finalmente, Leslie Shaw no tuvo reparos en advertir al cantante que busque mayor seguridad, porque su novio, 'El Prefe', lo iba a buscar para pegarle.