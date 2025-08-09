HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Brian Rullan comparte mensajes que serían indirectas a Laura Spoya tras separación: "Se qué mi presencia hará falta”

La expareja de Laura Spoya sorprendió con melancólicas publicaciones en sus redes sociales que estarían dirigidas a la exreina de belleza tras el fin de su matrimonio.

Laura Spoya tiene dos hijos con Brian Rullan. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Laura Spoya tiene dos hijos con Brian Rullan. Foto: composición LR/difusión/Instagram

El mexicano Brian Rullan, expareja de la modelo y exreina de belleza Laura Spoya, encendió las redes sociales tras publicar una serie de mensajes que serían indirectas hacia la conductora, a pocos meses de su separación. En su cuenta de TikTok, el empresario compartió un texto que decía: “Tranquilo, porque tarde o temprano sé que mi presencia hará falta, mi risa será extrañada, mis chistes estúpidos serán recordados y mi nobleza y buen corazón no podrán ser reemplazados”.

Laura Spoya continúa enfocada en su vida profesional y disfruta del éxito que le ha dado el programa 'Good Time', mientras su expareja publica mensajes en sus redes sociales. Recientemente, la modelo celebró su cumpleaños y sin la compañía del padre de sus hijos ni de los menores.

PUEDES VER: Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: 'Hay un contrato vigente'

lr.pe

Brian Rullan comparte mensaje que estarían dedicados a Laura Spoya

El empresario mexicano, que finalizó su relación con la modelo hace unos meses, ha mantenido contacto constante con sus hijos, incluso viajando recientemente para llevarlos de vacaciones y regresarlos después a casa. Sin embargo, su última publicación captó la atención debido a su tono emocional.

Magaly Medina fue una de las primeras en comentar el contenido del mensaje, interpretándolo como un gesto sentimental directo hacia la modelo. “Un mensaje directo al corazón para Laura Spoya, que le interesará seguramente tres pepinos escuchar que su ex anda con estos mensajes de mucha melancolía, tristeza y rastros de amor todavía. Porque ella hace rato ya dio vuelta a la página y anda disfrutando la vida como si nunca antes la hubiera gozado”, señaló.

PUEDES VER: Angie Arizaga y Jota Benz sorprenden al dejar el Perú con su bebé por conmovedora razón: 'Parece un sueño'

lr.pe

Laura Spoya se pronunció sobre su expareja Brian Rullan

En declaraciones a “Amor y fuego”, la exmiss Perú dejó claro que no hay espacio para la nostalgia: “Ya no hay nada que me ate, ni emocional ni mentalmente”. Además, confesó que su proceso de duelo lo vivió en privado, lejos de las cámaras: “No tenía nada que explicar. Estaba pasando algo muy mío, y preferí vivirlo así”.

Laura Spoya recalcó que su prioridad fue proteger su espacio personal y el de sus hijos, dejando claro que el silencio no respondía a ocultar nada, sino a una decisión consciente de no exponer sus emociones en redes sociales. “La gente se da cuenta cuando ya no estás con alguien, pero no todo se tiene que contar”, reflexionó. Con esta postura, la modelo evidenció que para ella la intimidad y el bienestar familiar están por encima de cualquier expectativa pública.

Notas relacionadas
Sorprenden a Gerardo Pe como 'cobrador de combi' en día de su cumpleaños: "Toy chambeando, mano"

Sorprenden a Gerardo Pe como 'cobrador de combi' en día de su cumpleaños: "Toy chambeando, mano"

LEER MÁS
Onelia Molina confiesa difícil momento que vivió por cercanía entre Mario Irivarren y Laura Spoya: "Me llegó a incomodar"

Onelia Molina confiesa difícil momento que vivió por cercanía entre Mario Irivarren y Laura Spoya: "Me llegó a incomodar"

LEER MÁS
Laura Spoya alarma a sus seguidores al compartir su delicado estado de salud: exMiss Perú se ausentó de 'Good Time'

Laura Spoya alarma a sus seguidores al compartir su delicado estado de salud: exMiss Perú se ausentó de 'Good Time'

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Angie Arizaga y Jota Benz sorprenden al dejar el Perú con su bebé por conmovedora razón: "Parece un sueño"

Angie Arizaga y Jota Benz sorprenden al dejar el Perú con su bebé por conmovedora razón: "Parece un sueño"

LEER MÁS
Ricardo Morán presume su tiempo en Latina y Carlos Alcántara le recuerda 'Pataclaun': “Antes había otro programa, ¿no?”

Ricardo Morán presume su tiempo en Latina y Carlos Alcántara le recuerda 'Pataclaun': “Antes había otro programa, ¿no?”

LEER MÁS
Ethel Pozo habría hecho llorar a Valeria Piazza y Gisela intervino, según Pati Lorena: “No quería renovar su contrato”

Ethel Pozo habría hecho llorar a Valeria Piazza y Gisela intervino, según Pati Lorena: “No quería renovar su contrato”

LEER MÁS
Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

LEER MÁS
Esposa de Renzo Schuller habría provocado su distanciamiento con Gian Piero Díaz, asegura Daniela Cilloniz: "Él cambió muchísimo"

Esposa de Renzo Schuller habría provocado su distanciamiento con Gian Piero Díaz, asegura Daniela Cilloniz: "Él cambió muchísimo"

LEER MÁS
Onelia Molina sobre anillo de oro que le regaló Diego Chávarri: "Se lo devolvería para que (lo) pueda vender"

Onelia Molina sobre anillo de oro que le regaló Diego Chávarri: "Se lo devolvería para que (lo) pueda vender"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hildebrandt criticó el libro de Marco Sifuentes, y este le responde: "César, dame una oportunidad"

Rechazan decisión de la Policía de suspender operativos contra la minería ilegal en zonas críticas

Venezuela vs México EN VIVO: hora y canal para ver a la Vinotinto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Espectáculos

Dayanita se quiebra al confesar que sufre depresión tras exponer problemas económicos: “Me sentí acorralada”

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

Tula Rodríguez se reencuentra con Gino Pesaressi, pero él llega tarde y le dice: "Chápame y te perdono"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota