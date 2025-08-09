El mexicano Brian Rullan, expareja de la modelo y exreina de belleza Laura Spoya, encendió las redes sociales tras publicar una serie de mensajes que serían indirectas hacia la conductora, a pocos meses de su separación. En su cuenta de TikTok, el empresario compartió un texto que decía: “Tranquilo, porque tarde o temprano sé que mi presencia hará falta, mi risa será extrañada, mis chistes estúpidos serán recordados y mi nobleza y buen corazón no podrán ser reemplazados”.

Laura Spoya continúa enfocada en su vida profesional y disfruta del éxito que le ha dado el programa 'Good Time', mientras su expareja publica mensajes en sus redes sociales. Recientemente, la modelo celebró su cumpleaños y sin la compañía del padre de sus hijos ni de los menores.

Brian Rullan comparte mensaje que estarían dedicados a Laura Spoya

El empresario mexicano, que finalizó su relación con la modelo hace unos meses, ha mantenido contacto constante con sus hijos, incluso viajando recientemente para llevarlos de vacaciones y regresarlos después a casa. Sin embargo, su última publicación captó la atención debido a su tono emocional.

Magaly Medina fue una de las primeras en comentar el contenido del mensaje, interpretándolo como un gesto sentimental directo hacia la modelo. “Un mensaje directo al corazón para Laura Spoya, que le interesará seguramente tres pepinos escuchar que su ex anda con estos mensajes de mucha melancolía, tristeza y rastros de amor todavía. Porque ella hace rato ya dio vuelta a la página y anda disfrutando la vida como si nunca antes la hubiera gozado”, señaló.

Laura Spoya se pronunció sobre su expareja Brian Rullan

En declaraciones a “Amor y fuego”, la exmiss Perú dejó claro que no hay espacio para la nostalgia: “Ya no hay nada que me ate, ni emocional ni mentalmente”. Además, confesó que su proceso de duelo lo vivió en privado, lejos de las cámaras: “No tenía nada que explicar. Estaba pasando algo muy mío, y preferí vivirlo así”.

Laura Spoya recalcó que su prioridad fue proteger su espacio personal y el de sus hijos, dejando claro que el silencio no respondía a ocultar nada, sino a una decisión consciente de no exponer sus emociones en redes sociales. “La gente se da cuenta cuando ya no estás con alguien, pero no todo se tiene que contar”, reflexionó. Con esta postura, la modelo evidenció que para ella la intimidad y el bienestar familiar están por encima de cualquier expectativa pública.