Laura Spoya confirmó oficialmente el fin de su matrimonio con el empresario mexicano Brian Rullan, sorprendiendo a sus seguidores hace un par de semanas. La exMiss Perú explicó que su decisión no fue motivada por temas económicos, sino por diferencias personales que con el tiempo se volvieron irreconciliables.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Sin embargo, el silencio de Rullan duró poco. Aunque no ha ofrecido declaraciones formales, su reaparición en redes sociales generó polémica. Magaly Medina evidenció en su programa un video publicado por el empresario en su cuenta de TikTok, en el que se lee la frase: “Cada mujer pierde a un buen hombre porque hace caso a consejos de amigos celosos”. La 'urraca' no dudó en calificarlo como una indirecta directa hacia Laura Spoya.

Magaly Medina y su opinión sobre el mensaje de Brian Rullan

La conductora Magaly Medina no dejó pasar la publicación de Brian Rullan y la comentó durante la más reciente edición de 'Magaly TV, la firme'. “¿Qué querrá decir? ¿Que Laura hace caso de los consejos de quienes la rodean? Amigos celosos de verlos juntos, amigos celosos de la felicidad que mostraban…”, cuestionó en vivo, dejando claro que el mensaje encierra un claro tono acusatorio.

Además, Magaly remarcó: “Él se está autodenominando un buen hombre... bueno, hasta que Laura diga lo contrario, no podemos desmentirlo”. Según la 'Urraca', Laura se muestra “feliz de la vida, haciendo sus tiktoks”, lo que, para ella, evidenciaría que la exMiss Perú ya habría atravesado su proceso de duelo durante la convivencia.

Laura Spoya responde por su divorcio de Brian Rullan

En la reciente edición de 'Amor y fuego', la exMiss Perú comentó que se encuentra tranquila y enfocada en su carrera profesional: "Yo estoy ahorita en una etapa de full crecimiento profesional, de manera personal también, así que lo que venga será bien recibido y nada, dándolo todo siempre”.

Además, Laura Spoya resaltó que no tiene intención de hablar negativamente sobre Brian Rullan, ya que ambos comparten un vínculo como padres: "Siempre me voy a querer llevar bien con una persona con la cual he compartido muchos años, que me ha dado momentos de su vida, jamás en la vida voy a desear algo negativo.”