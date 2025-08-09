HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Angie Arizaga y Jota Benz sorprenden al dejar el Perú con su bebé por conmovedora razón: "Parece un sueño"

Angie Arizaga y su pareja Jota Benz se fueron del país junto a su hijo en un viaje especial y reveló en redes sociales la emotiva razón que los llevó a tomar esta decisión.

Angie Arizaga y Jota Benz sorprenden al dejar el Perú con su bebé por conmovedora razón. Foto: Composición LR/captura Instagram/Instagram
Angie Arizaga y Jota Benz sorprenden al dejar el Perú con su bebé por conmovedora razón. Foto: Composición LR/captura Instagram/Instagram

La influencer peruana Angie Arizaga y su pareja, Jota Benz, conmovieron a sus fanáticos al revelar que emprendieron su primer viaje familiar fuera del Perú junto a su bebé. El motivo de esta salida especial fue celebrar el primer año de vida de su primogénito, una fecha que ambos habían soñado desde antes de convertirse en padres.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exintegrante de realities compartió imágenes y mensajes cargados de emoción, en los que expresó lo importante que era para ellos vivir esta experiencia en familia. Aunque la pareja no especificó el destino, las publicaciones mostraron que disfrutaban de un clima cálido, en un resort con acceso a la playa y piscina.

PUEDES VER: Angie Arizaga responde por primera vez a Jely Reátegui tras ser tildada de 'puerta': 'Sé muy bien lo que valgo'

lr.pe

Primer viaje familiar de Angie Arizaga

Angie Arizaga publicó en sus historias un mensaje en el que recordó cómo, antes de la llegada de su hijo, imaginaban cómo sería este momento. “Siempre hablábamos de cuánto deseábamos tener un hijo y lo que haríamos en su primer añito. Ese día llegó y parece todo un sueño. Nuestro primer viaje familiar. Te amamos, hijito”, escribió junto a una fotografía en la que se les veía sonrientes. Los videos compartidos por la pareja revelan un ambiente de descanso y diversión en familia, rodeados de sol y mar. El paseo marca un hito importante en su vida como padres.

PUEDES VER: Hijo de Angie Arizaga y Jota no fue registrado con el apellido Benz: este fue el motivo real detrás de esta decisión

lr.pe

El antecedente de la prueba de ADN a su hijo de Angie Arizaga

Meses atrás, Jota Benz sorprendió a sus seguidores al contar que su bebé se sometió a una prueba de ADN. Sin embargo, aclaró que no se trataba de una cuestión de paternidad, sino de un examen genético preventivo para identificar posibles riesgos de enfermedades hereditarias. “El examen lo hicimos en enero del 2024, pero no queríamos que nos envíen el género en el correo, así que nos enteramos el mismo día de la revelación de género”, explicó el cantante urbano.

