En el último episodio de 'Good Time', Laura Spoya se ausentó del programa generando sorpresa entre sus seguidores. La exMiss Perú, quien forma parte de la conducción junto con Gerardo Pe y Mario Irivarren, publicó en su cuenta de Instagram una foto desde el hospital, lo que incrementó la preocupación entre sus fanáticos.

Laura Spoya se había presentado un día antes en el programa, donde contó cómo fue su pequeño viaje al extranjero por Fiestas Patrias, por lo que muchos usuarios se preguntaron qué le ocurrió a la modelo peruana tras su repentina ausencia del streamer. ¿Qué fue lo que pasó con la influencer?

Laura Spoya preocupa a sus seguidores por su estado de salud

Mediante su cuenta de Instagram, Laura Spoya compartió una foto en la que se le ve con una vía de sonda de suero. Según explicó el productor de 'Good Time', la exMiss Perú habría contraído influenza, ya que, por la noche, presentó fiebre de 39.2 grados.

"Acabo de despertar. Ayer tenía fiebre y hoy peor", escribió Laura Spoya a Abner. Ante esto, su compañero Gerardo Pe no dudó en bromear al respecto y comentó que la influencer es muy buena manejando la inteligencia artificial, por lo que no cree en las fotos que publicó.

"La señora se ha ido a tomar ayer. Para eso no tiene fiebre (...) Esa foto se la he visto a una amiga y me ha dicho que se lo ha bajado de Pinterest (...) Además, Laura sabe usar IA, lo ha demostrado en público", señaló.