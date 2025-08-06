En el recordado reality de competencia 'Combate' existía una 'autoridad máxima' que mantenía la integridad de la competencia, haciendo respetar sus reglas y sancionando cuando no lo hacían. 'El Jefe' era una voz en off que acompañaba a la conducción de Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, como un personaje más del exitoso formato. Por ello, su aparición en 'Esto es Guerra' en la temporada 'De vuelta al origen' sorprendió a todos.

La voz detrás de 'El Jefe' se trata de Luis Enrique Outten, un reconocido locutor comercial con una larga trayectoria en televisión. Junto a Gian Piero Díaz, ellos continuaron trabajando en Willax, donde ahora es la voz principal que anuncia sus programas. El ingreso del jefe al programa también fue celebrado por los competidores, sobre todo por los 'excombatientes'.

¿Quién es 'El Jefe' de 'Combate' que ingresó a 'EEG'?

Luis Enrique Outten es un reconocido locutor. Trabajó durante 11 años en ATV como la voz oficial del canal, anunciando sus nuevos programas y participando en otros, como 'Combate' y en 'Hola a Todos'. Desde el año 2022, 'El Jefe' comenzó a trabajar en Willax, aprovechando el programa que su buen amigo, Gian Piero Díaz estaba iniciando en la televisora.

También cuenta con un programa radial en la emisora 'Ritmo Romántica' junto a Lesly Carol y el propio Gian Piero. Cabe recordar que 'El jefe' no se quedó en 'Combate' hasta el final, ya que se retiró del programa para sus dos últimas temporadas. En los años siguientes, fue consultado sobre la posibilidad de retomar el formato, negándolo. Sin embargo, participó en el segmento 'Esto es Bacán', del programa 'Sorpréndete' que emulaba a los realities, pero con la finalidad de brindar ayuda social.

¿Cómo fue el ingreso de 'El Jefe' a 'EEG'?

Luego del anuncio de Gian Piero Díaz, 'Mr. G', quién también es una voz en off en 'Esto Es Guerra' anunció que faltaba una sorpresa más. Ninguno de los conductores parecían saber qué les esperaba hasta que la voz de Outten apareció como 'El Jefe'. Tanto 'Pipi' como 'Shushu' se sorprendieron con su ingreso, acompañado por la alegría de los combatientes, que también se emocionaron con escucharlo.

'El Jefe', fiel a su estilo, no desaprovechó la oportunidad para 'imponer su autoridad' en 'Esto Es Guerra'. Parte de la dinámica con la que interactuaban con él incluía ver hacia 'La cúpula' un espacio donde se encontraba "viéndolo todo". Así, obligó a Katia Palma y Mathías Brivio a mira hacia arriba, para que se dirijan correctamente a él. Asimismo, bromeó con la presencia de 'El Tribunal', que cumple el mismo rol en el programa de América, diciendo que a él no le tenían que susurrar qué decir: "Yo soy autónomo", sentenció la voz en off.