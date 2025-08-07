Lizeth Atoccsa, becaria del programa estatal Beca 18, logró a sus 22 años uno de los hitos más importantes en la vida de cualquier joven: comprar su primer departamento. Sin embargo, lejos de recibir solo felicitaciones, su historia fue blanco de críticas en redes sociales. Frente a la ola de cuestionamientos, Gisela Valcárcel no dudó en salir al frente y expresar su respaldo total a la joven, a quien calificó como una inspiración.

Durante una transmisión en vivo por Instagram, la popular conductora se mostró emocionada y contundente en su mensaje. Defendió a la joven influencer, conocida en TikTok por compartir su vida universitaria y profesional, y pidió dejar de juzgar los logros ajenos: “¿Qué mal ha hecho ella? Se ha comprado un departamento con el fruto de su trabajo”, expresó.

Gisela Valcárcel defiende a Lizeth Atoccsa de críticas

En los últimos días, las plataformas digitales han sido escenario de un debate encendido en torno a Lizeth Atoccsa, beneficiaria de Beca 18, quien anunció públicamente la compra de su vivienda propia. A pesar de que muchos celebraron el esfuerzo y disciplina de la joven, otros cuestionaron que, siendo becaria, haya adquirido un inmueble a tan corta edad. Algunos comentarios incluso sugerían que debía renunciar al beneficio estatal.

Ante esta situación, Gisela Valcárcel tomó la palabra durante un live y no dudó en solidarizarse con Atoccsa. “Qué opinan de esta chica que postuló a una beca porque es un genio, y a los 22 años, con su propio trabajo, ha conseguido comprarse un departamento chiquito”, comentó sorprendida y con admiración. La figura de la televisión peruana criticó duramente la actitud de quienes atacan logros ajenos y los atribuyó a frustraciones personales: “Mucha gente está en su casa no contenta con su vida, y entonces ataca a los demás y hasta siente en eso un poco de alegría”.

Gisela, con años de experiencia en los medios, comparó los ataques hacia Lizeth con las críticas que ella misma ha recibido a lo largo de su carrera. “Estoy acostumbrada a la crítica, siempre viene de personas como... prefiero no referirme, pero he escuchado sobre mí tanta pavada y media”, dijo, dejando en claro que el juicio constante es parte del éxito.

Gisela Valcárcel destaca el esfuerzo de Lizeth Atoccsa, becaria de Beca 18

Lejos de quedarse solo en la defensa, Gisela Valcárcel fue más allá y dedicó unas palabras de aliento y admiración directa a Lizeth Atoccsa. “Veo en ti lo mejor, te sigo en TikTok. Me encanta que tengas tu depa a los 22 años”, dijo visiblemente emocionada. Incluso expresó su deseo de visitarla y hacerle un obsequio: “Me encantaría ir. Bueno, voy a escribirte, me encantaría hacerte un regalo”.

La exconductora de 'El gran show' también enfatizó la importancia de no alimentar las polémicas vacías que surgen en internet. “No hay que contestar, porque esas personas pueden necesitar mucha más ayuda de lo que uno supone”, señaló, cerrando su mensaje con un llamado a la empatía y al reconocimiento del esfuerzo ajeno.