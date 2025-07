Paul Michael ha decidido responder luego de semanas de ser blanco de duras críticas en redes sociales. El joven cantante, conocido por su breve relación con Pamela López, fue acusado de ser "mantenido" tras aparecer en eventos sociales junto a la influencer y aún sin un trabajo estable tras su salida de la 'Combinación de la habana'. Sin embargo, el artista fue recientemente presentado como nuevo vocalista de Orquesta Candela y aprovechó para aclarar los rumores que lo han perseguido en los últimos meses.

Paul Michael respondió a los cuestionamientos sobre su independencia económica. Lejos de esquivar el tema, el cantante fue directo al referirse a los apodos que ha recibido: “Yo tengo correa. Voy a trabajar con la Orquesta Candela, así que tendré dinero para pagar los gustitos. No me molesta (que me digan mantenido), según recogió el diario Trome.

Paul Michael se defiende ante las burlas

Las críticas hacia Paul Michael surgieron con fuerza luego de que se difundieran imágenes suyas junto a Pamela López en distintos locales nocturnos. Sin un proyecto artístico confirmado en ese entonces, algunas figuras del espectáculo y usuarios en redes comenzaron a llamarlo “mantenido”. Esta etiqueta lo siguió durante semanas, generando todo tipo de comentarios sobre su vínculo con la expareja de Christian Cueva.

Pamela López también alzó la voz para defender a su pareja, dejando claro que no ha costeado ningún gasto del cantante. “Carga carteras, mantenido, yo quisiera que me muestren un voucher, por favor, o una prueba de que yo mantengo a Paul Michael. No hay forma”, expresó la influencer.

Paul Michael y su ingreso a Orquesta Candela

El pasado 3 de julio, Paul Michael fue presentado oficialmente como nuevo integrante de Orquesta Candela durante una conferencia de prensa liderada por Víctor Yaipén Jr. La agrupación de cumbia reveló que el cantante ya había sido considerado anteriormente para sumarse al grupo y que finalmente se concretó su incorporación. “Súper agradecido, me siento súper contento, la verdad, cuando me llamaron para darme la noticia… como cerrarme la puerta en un nuevo género, y a mí lo que me gusta es cantar”, declaró Paul Michael visiblemente emocionado.