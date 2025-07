La modelo argentina Macarena Gastaldo generó polémica tras sus declaraciones en el programa 'El valor de la verdad', donde reveló detalles comprometedores que involucraban a figuras conocidas de la farándula. Como consecuencia, varias de las personas mencionadas decidieron pronunciarse públicamente, acusándola de graves delitos. Paula Manzanal y Alexandra Méndez la señalaron por presunta clonación de tarjetas y por involucrarse con hombres comprometidos, mientras que Shirley Arica la acusó directamente de haberle robado una cadena de oro.

Frente a estas acusaciones, la exintegrante de realities anunció que tomará medidas legales para defenderse. En declaraciones al diario Trome, Macarena fue contundente: “Ya estoy tramitando con mi abogado la demanda para Alexandra Méndez, Paula Manzanal y Shirley Arica, quienes afirman cosas que no son ciertas y deberán demostrar lo que dicen”.

Macarena Gastaldo arremete contra Paula Manzanal, Alexandra Méndez y Shirley Arica

Macarena Gastaldo no se quedó callada ante las acusaciones que recibió por parte de Paula Manzanal, Alexandra Méndez y Shirley Arica, y lanzó duras declaraciones contra las tres. En la entrevista con el medio citado, la modelo argentina señaló que no le sorprenden las actitudes de sus examigas, a quienes considera responsables de generar controversia y difamarla.

Según Macarena, los conflictos con estas figuras no son recientes. Afirmó que, en su momento, cada una la traicionó: “Siempre que han podido lo han hecho. Además, Paula fue la que me traicionó primero hablando mal de mí en televisión, luego fue la ‘Chama’ vendiendo mis capturas de conversaciones y luego Shirley”.

En el caso de Shirley Arica, explicó que ambas tuvieron un altercado en 2021, pero que luego se reconciliaron y se pidieron disculpas. Sin embargo, la situación volvió a tensarse. “Luego la vi muchas veces, pero un día, de la nada, me dijo que le llegó un rumor de que le robé en el 2021. Sin embargo, ya tiene casi 40 años como para vivir del que me dijeron, como si tuviera 15 años”, expresó indignada.

Macarena Gastaldo revela que agredió a Shirley Arica

En sus confesiones ante el polígrafo de 'El valor de la verdad', Macarena Gastaldo contó un episodio con Shirley Arica, a quien le habría dado un golpe en el rostro. “Entré a la casa y vi un perro, y me desvivo por él. Y Shirley estaba en un rincón, y me dice que me calle, que tu voz me irrita. Y yo me quedé impactada”, detalló.

Ante esta falta de respeto, la argentina la encaró y Shirley Arica se abalanzó hacia ella. Macarena aseguró que, en respuesta, le conectó un fuerte golpe al rostro, lo que provocó que los aretes y la cadena de Shirley se caigan al suelo. “Se viene encima de mí para pegarme, pero le pegó un puñete en la cara y la empujo. Le volé los aretes, su cadena, y ella cayó al suelo”, contó.