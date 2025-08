Fans peruanos sorprenden a Yailin con mural y ella fue hasta el Callao para firmarlo: "Perú es clave"

La cantante Jorgina Guillermo Díaz, conocida como Yailin La Más Viral, acudió hasta el puerto del Callao tras enterarse de que fans peruanos elaboraron un mural para ella. Su llegada generó una gran conmoción entre los fans peruanos, quienes se congregaron para verla de cerca y mostrarle su apoyo. El clip fue compartido en redes sociales, donde usuarios de TikTok resaltaron la respuesta de la artista al cariño de sus seguidores.

Cantante Yailin quedó conmovida por el homenaje de sus seguidores chalacos

El trabajo realizado por artistas peruanos muestra en una colorida obra de arte, con estética urbana, a la artista con su característico cabello rojo. Visiblemente emocionada, Yailin agradeció el gesto y destacó el cariño con el que fue recibida en el Callao. De esta forma, la cantante dominicana estampó su firma. Además, se tomó fotografías con varios fans e hizo muestra de su espontaneidad.

La visita al mural fue previa su presentación en el Lawn Tenis de Jesús María, donde ofreció su primer y único concierto en Lima. En tanto, usuarios reaccionaron a la visita de la artista. "Perú es clave", fue uno de los comentarios más frecuentes en TikTok.

Yailin agradeció a fans peruanos por muestras de cariño

Tras su visita al Perú, la cantante Yailin mostró su agradecimiento a los peruanos que asistieron a su concierto y a aquellos que lograron conocerla. Asegura que se sintió muy bien en casa y le encanta la comida peruana.

"Gracias de corazón por abrirme las puertas de su país con tanto cariño, por cada sonrisa, cada gesto, cada palabra que me hicieron sentir como en esa. Perú no solo me abrazó, me pintó en sus calles y me dejó en el alma un recuerdo imborrable", indicó en Instagram.