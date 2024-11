Nicola Porcella fue uno de los chicos realities más cotizados en su momento. Empezó su carrera en la televisión como postulante al programa 'Combate' y, tras quedar eliminado sin haber podido ser 'combatiente oficial', 'Esto es guerra' lo fichó para que sea una de sus principales figuras de su primera temporada junto a Yaco Eskenazi y Gino Pesaressi. A lo largo de su estancia en el programa de América Televisión, se vio envuelto en algunos escándalos, como el que protagonizó con su entonces enamorada, Angie Arizaga.

Tras una serie de explosivas revelaciones, Porcella fue expulsado del programa de educación física. Sin embargo, la vida le tenía preparado un giro radical, ya que, como dice el refrán, "nadie es profeta en su tierra". Hace unos años, Nicola conquistó México en 'La casa de los famosos' y fue seleccionado por Netflix, junto a Wendy Guevara, para opinar sobre una de las series del momento: 'El secreto del río'. Esta participación, aunque mínima, ha revolucionado las redes, donde muchos fanáticos del 'guerrero histórico' celebran este nuevo éxito profesional para él.

Nicola Porcella hace su aparición en Netflix

Uno de los dichos más populares es el que dice "no hay mal que por bien no venga" y esto lo debe saber muy bien Nicola Porcella. El carismático exguerrero ha pasado diversos escándalos durante su etapa como participante de 'Esto es guerra', sin embargo, ahora triunfa en el extranjero. Tras su exitoso paso por 'La casa de los famosos México', esta vez tuvo una inesperada aparición en Netflix, el gigante de streaming. Junto a su inseparable amiga Wendy Guevara, el modelo peruano fue seleccionado para dar su opinión sobre 'El secreto del río', una serie de temática LGTB, que relata diversas vivencias con las cuales, ambos se han sentido identificados.

"Un gran amigo, vale más que mil amores", se le escucha decir al unísono a Nicola Porcella y Wendy Guevara. Ambos influencers dieron su opinión sobre la popular serie mexicana y el exintegrante de 'Esto es guerra' dio una profunda reflexión al respecto. "(La serie) nos enseña que esto es algo que está sucediendo y que tenemos que ayudar a las personas", indicó.

Además, Wendy Guevara agradeció a Nicola por su amistad y resaltó las cualidades que, hasta la fecha, Porcella ha venido demostrando. "A mí me gustaría que todos sean como tú de amigos. Es que a ti no te da pena andar conmigo (...) tú sabes que me amas", indicó Wendy.

Usuarios reaccionan a aparición de Nicola Porcella en Netflix

La sorpresiva llegada de Nicola Porcella a Netflix no pasó desapercibida por sus seguidores, quienes, rápidamente, halagaron al excapitán de 'Las cobras' por este gran paso en su carrera. "Pensar que te botaron de EEG", "muchos éxitos Nico, te mereces todo lo mejor", "el claro ejemplo de que la vida te da revanchas y segundas oportunidades", "por más amigos inclusivos como Nicola", fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

Cabe destacar que la propia cuenta de Instagrama de Netflix Latinoamérica le dedicó un mensaje a Nicola Porcella y Wendy Guevara, resaltando el gran vínculo que ambos tienen. "Ojalá una amistad como la de Wendy y Nicola o como la de Erick y Sicarú", comentaron en la mencionada red social.