Melcochita lanza dura acusación de 'plagio' contra Carlos Álvarez en 'El valor de la verdad': "Contaba chistes míos"

En el reciente programa de 'El valor de la verdad', Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita realizó una fuerte declaración sobre Carlos Álvarez. El cómico peruano mencionó ante Beto Ortiz, que su compañero comediante usaba sus ideas de forma seguida; es decir, copiaba sus chistes y anécdotas para decirlas en los shows.

Luego de revelar la acusación de plagio, mencionó que "son cosas pequeñas que a mí me da alegría". Ante la respuesta, Beto preguntó "¿Te alegra que te roben?", pero Villanueva no quiso reconocerlo como un robo; ya que, según él, "robar implica algo grande". Sin embargo, el conductor del programa no desistió y le hizo recordar que "las ideas tienen una propiedad intelectual, que si se te ocurren es tuya".

Melcochita revela que Carlos Álvarez usaba sus chistes en sus shows

Melcochita recordó que Carlos Álvarez usaba varias de sus anécdotas para compartirlas en sus espectáculos. “En sus espectáculos contaba chistes míos, pero lo hacía de otra manera, las incorporaba y con base en eso hacía sus shows”, mencionó.

Javier Santagadea defendió, en el programa, a Melcochita y reveló que tiene mucha creatividad para crear sus chistes. "Los comediantes repiten los mismos chistes, pero Melcocha tiene cada cosa, de cualquiera te saca algo de humor y esa idea otro lo hace y se llama plagio", mencionó.

Su esposa Monserrat Seminario también estuvo presente en el show y participó para apoyar a su pareja: "He ido a varias presentaciones y he escuchado chistes de él (Melcochita) que usan sin avisar.. Pero él no reclamaba, él dice 'déjalo'", mencionó.